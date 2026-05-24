Gigi Becali are emoții la barajul cu Dinamo, dar de un lucru este convins: ”Așa cred eu!”

La capătul unui meci-spectacol disputat în Ghencea, care s-a lăsat și cu prelungiri, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 4-3 în fața moldovenilor și s-au calificat în ultimul act al barajului, acolo unde o vor întâlni pe Dinamo.

FCSB a început mai slab jocul cu formația pregătită de Marius Croitoru, iar FC Botoșani a dominat prima repriză, care s-a încheiat, însă, la egalitate, după ce Sebastian Mailat a deschis scorul după un contraatac rapid, iar Joao Paulo a restabilit egalitatea cu un șut imparabil.

Startul reprizei secunde le-a aparținut roș-albaștrilor. Joyskim Dawa a dus în avantaj echipa lui Marius Baciu, iar Florin Tănase a punctat și el de la punctul cu var. Totuși, până la finalul celor 90 de minute, tabela arăta din nou egalitate, după ce Mailat a făcut dubla, de la 11 metri, după un henț comis de Radunovic în careu, iar Kovtaliuk a înscris cu capul în prelungiri. Meciul s-a decis în prelungiri, când Octavian Popescu a ieșit în evidență cu un gol superb marcat după ce a driblat nu mai puțin de patru jucători.

Acum, FCSB are la dispoziție patru zile pentru a se pregăti pentru derby-ul cu Dinamo din finală. Întrebat despre finala barajului, Gigi Becali a mărturisit că se așteaptă la un meci mult mai dificil cu Dinamo, însă s-a arătat convins de faptul că FCSB va reuși să treacă de ”Câinii Roșii” și să se califice în preliminariile Conference League.

”Cu Dinamo n-am ce să zic, cu Dinamo e greu. Dinamo nu-i Botoșaniul. (...) Da, sunt optimist că obținem calificarea. Dacă o luăm din punct de vedere valoric, eu zic că suntem mai valoroși. Așa cred eu, asta e părerea mea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.