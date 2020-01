"Nu am vazut in viata mea asa ceva!" Declaratiile lui Cowboy dupa meciul ISTORIC facut de McGregor

Conor McGregor a avut nevoie de doar 40 de secunde pentru a-l invinge pe Donald Cerrone.

Irlandezul a reusit un KO istoric, cu umarul, in meciul cu Cowboy Cerrone. Acesta l-a asaltat pe adversar de la inceput cu "miscari inovatoare", pentru a-l surprinde, si a reusit. A schimbat unghiurile, a inventat lovitura cu umarul si in 40 de secunde si-a invins adversarul.

Dupa meci, Cowboy a oferit un interviu in care a vorbit despre tehnica lui McGregor.



"Nu am vazut in viata mea asa ceva! Mi-a rupt nasul si a inceput sa sangereze. M-am dat un pas in spate si mi-a dat un picior in cap", a declarat Cowboy.

Strategia inovatoare a lui McGregor l-a dezorientat pe Cerrone, care a incercat sa se prinda de irlandez pentru a se proteja de stanga lui letala, iar cand s-a aplecat pentru a eschiva pumnul, a incasat doua lovituri cu umarul, care au facut sa i se sparga fata in doua locuri.

"Donald are recordul pentru cele mai multe lovituri cu piciorul la cap, asa ca, m-am simtit fericit ca am reusit una. Nu se astepta", a declarat McGregor.