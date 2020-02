"100 de milioane sa il inving pe imbecilul ala?!" Declaratia USTURATOARE a lui Khabib la adresa lui McGregor. Ce spune despre un nou meci cu irlandezul

Khabib a primit o oferta generoasa pentru a se lupta din nou cu Conor McGregor.

Managerul lui Khabib Nurmagomedov a declarat pentru TMZ ca a primit doua oferte importante pentru jucatorul rus, pentru a se infrunta cu Conor McGregor sau Floyd Mayweeather in Arabia Saudita, in schimbul sumei de 100 de milioane de dolari.

Cu toate ca oferta este una uriasa, Khabib a lasat sa se inteleaga clar ca nu il intereseaza sa se mai incurce cu McGregor, nici macar pentru suma de 100 de milioane de dolari.

"Nu sunt interesat de o revansa cu McGregor. Daca imi ofera 100 de milioane de dolari? Sunt multe sporturi in care poti sa investesti astfel de suma. De ce sa am nevoie de 100 de milioae sa il inving pe imbecilul ala din nou", a declarat Khabib, conform AS.