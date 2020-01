McGREGOR vs COWBOY | Florian Ceafalau despre ce urmeaza pentru Conor McGregor, dupa victoria in 40 de secunde. Cu cine ar trebui sa se bata in meciul urmator

Irlandezul a castigat intr-o maniera impresionanta in aceasta dimineata.

Conor McGregor l-a facut pur si simplu praf pe Cowboy Cerrone in aceasta dimineata. Meciul nu a avut niciun istoric. Cerrone nu a reusit sa trimita nicio lovitura de pumn in acest meci, iar McGregor l-a lovit de nu mai putin de 17 ori inainte sa vina finalul meciului.

Pentru irlandez, victoria este una spectaculoasa si il aduce iarasi "pe val" dupa infrangerea cu Khabib Nurmagomedov din 2018. Acesta are in aceast moment nu mai putin de 4 meciuri BOMBA, prin care poate castiga iarasi zeci de milioane de dolari. Iata mai jos ce variante are McGregor in acest moment:



1. McGregor vs castigatorul dintre Khabib si Ferguson

Meciul care ar vinde cel mai mult pentru McGregor este, fara doar si poate, revansa cu Khabib. Asta in cazul in care rusul reuseste sa il invinga pe Tony Ferguson, cei doi urmand sa lupte in aprilie. Conor vs Khabib 2 ar urma sa fie fara dubii cea mai mare confruntare din istoria MMA-ului, iar un eventual meci cu Ferguson ar genera de asemenea un interes urias. Oricum ar fi, pentru Conor ar fi pusa in joc centura la caregoria usoara, ceea ce ar insemna enorm pentru palmaresul acestuia.

2. McGregor vs Jorge Masvidal

Acesta este meciul despre care vorbeste toata lumea. Masvidal a reusit sa isi creeze aceasta imagine de "Bad Motherfucker", avand in aceast moment si o centura care sa certifice acest lucru, dupa ce l-a batut pe Nate Diaz. McGregor vs Masvidal ar genera un interes enorm, avand in vedere imaginea de bad boy pe care o au ambii luptatori.

3. McGregor vs Usman

Un meci extrem de important, dar la fel de greu, ar fi cu actualul campion la categoria welter, cea la care a luptat cu Cerrone. Meciul cu Usman nu ar genera la fel de mult interes ca cele cu Khabib/Ferguson sau Masvidal, insa ar fi fara dubii cel mai important pentru Conor, putand sa isi treaca in palmares titlul de campion la a treia categorie, dupa pana si usoara.

4. McGregor vs Nate Diaz



Triolgia cu Nate este asul din maneca lui Conor. Indiferent de cate meciuri mai castiga sau pierde, cei doi vor avea mereu ca varianta de rezerva un meci de milioane, dupa ce si-au impartit fiecare cate o victorie in fata celuilalt. Cu siguranta este ultima optiune pentru Conor, insa una extrem de profitabila.

CONCLUZIE: Victoria rapida cu Cowboy l-a propulsat pe McGregor in top inca o data. Din punct de vedere sportiv, cele mai grele meciuri sunt cu Khabib, Usman, Masvidal, Ferguson si Nate, in aceasta ordine. Din punct de vedere financiar, revansa cu Khabib ar fi de departe cea mai profitabila.

Cred ca irlandezul isi va lasa ca variante de rezerva meciurile cu Masvidal si Nate, si va alege sa lupte fie cu cine castiga intre Khabib si Ferguson, fie cu Usman, ambele meciuri fiind pentru titlu.