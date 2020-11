Cat a castigat Tyson din aceasta partida! Unde vor merge banii si ce a declarat sportivul: "Nimeni sa nu creada ca ma imbogatesc!" 

Mike Tyson s-a reintors in ring dupa 15 ani, iar asteptarea a meritat pe deplin!

Cele doua legende ale boxului, Mike Tyson (54 de ani) si Roy Jones Jr. (51 de ani) s-au luptat intr-un meci demonstrativ de 8 reprize, a cate doua minute fiecare. Partida s-a terminat la egalitate, iar cei doi sportivi s-au declarat multumiti de duelul oferit publicului.

Rezultatul partidei nu influenteaza deloc sumele incasate de cei doi sportivi, astfel, Tyson va urma sa primeasca 10 milioane de dolari, iar Roy Jones Jr. 3 milioane de dolari, potrivit Yahoo Sports.

"Banii vor merge pentru diverse organizatii caritabile. Nimeni nu trebuie sa-si faca griji ca ma imbogatesc sau sa fie gelos si sa spuna ca am revenit in ring pentru bani. Nu primesc nimic si ma simt bine ca inca mai pot boxa", a declarat Mike Tyson, citat de express.co.uk

Mike Tyson si-a inceput cariera in 1985 si este considerat unul dintre cei mai buni boxeri din istorie. El s-a retras in 2005, spre deosebire de adversarul sau, Roy Jones, care a avut ultima lupta in 2018.