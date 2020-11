Schimb de replici GENIAL intre Tyson si prezentatorul unei emisiuni: "De ce tot il intrebati cum se simte? Nu intereseaza pe nimeni de fundu' meu?"

Legendele boxului Mike Tyson (54 de ani) si Roy Jones Jr. (51 de ani) s-au luptat intr-un meci demonstrativ de 8 reprize, a cate doua minute fiecare. Partida dintre cei doi nu a avut un castigator, decizia arbitrilor fiind una de egalitate, in ciuda faptului ca Tyson a dominat copios.

La finalul meciului cei doi au oferit reactii pentru canalul american care a transmis partida. Roy Jones Jr. a fost intrebat in permanenta cum se simte dupa loviturile primite, iar Tyson a avut o reactie care a starnit amuzamentul tuturor.

Tyson: "De ce nu intereseaza pe nimeni de fundu' meu? Nu am luptat de 15 ani. El s-a lasat acum 3 ani de zile si toata lumea isi face griji de fundu' lui!"

Prezentator: "Nimeni nu ar crede ca gigantii pot cadea!"

Tyson: "Nu am mai facut asta de 15 ani, nu sunt un gigant ci un incepator!" :)

