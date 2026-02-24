Manny Pacquiao (47 de ani) şi Floyd Mayweather (48), două legende din lumea boxului, au ajuns la un acord pentru un meci profesionist ce va avea loc sâmbătă, pe 19 septembrie 2026.

Manny Pacquiao vs. Floyd Mayweather, pe 19 septembrie 2026

Cei doi rivali se vor înfrunta la Sphere în Las Vegas. Nu au fost încă publicate informații legate de numărul de runde sau categoria de greutate la care va fi încadrată lupta.

Ambii boxeri legendari au confirmat însă faptul că meciul dintre ei va avea loc.

A început războiul declarațiilor

„Floyd şi cu mine am oferit lumii ceea ce rămâne cea mai mare luptă din istoria boxului. Fanii au aşteptat destul. Merită această revanşă.

Vreau ca Floyd să trăiască cu singura înfrângere din palmaresul său profesional şi să-şi amintească mereu cine i-a provocat-o”, a transmis Pacquiao, campionat mondial în 12 rânduri la opt categorii de greutate.

La rândul său, Mayweather a spus: „Am luptat deja şi l-am învins pe Manny o dată. Și de data aceasta rezultatul va fi acelaşi”.

Manny Pacquiao și Floyd Mayweather s-au luptat în 2015, când cel din urmă s-a impus în „Lupta secolului” după o decizie unanimă a arbitrilor în Las Vegas.