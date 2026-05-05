Arabella Del Busso , cunoscută în ring sub pseudonimul Lil Bellsy , a atras atenția urmăritorilor săi printr-o postare recentă pe rețelele de socializare. Aflată la clasa business, într-un zbor către Anglia, pugilista s-a fotografiat în toaleta aeronavei cu pantalonii lăsați în jos și bluza ridicată, expunându-și lenjeria intimă. Australianca se îndrepta spre Manchester pentru a participa la un eveniment pay-per-view organizat de promoția Misfits Boxing . Ea o va înfrunta pe Leah Gotti , o fostă actriță de filme pentru adulți, în gala unde evenimentul principal este lupta dintre Tommy Fury și fostul „Cel mai puternic om din lume”, Eddie Hall.

Trecut marcat de o condamnare la închisoare

Sportiva, pe numele ei real Donna Preusker, are un istoric plin de controverse în afara sportului. În iulie 2024, ea a executat cinci luni de detenție într-o închisoare pentru femei din Australia, după ce a sustras 52.000 de dolari de la clinica medicală la care lucra ca recepționeră în 2019.

Dincolo de faptele penale, australianca a fost acuzată de mai mulți bărbați că a simulat sarcini, afecțiuni oncologice și decese în familie. Fostul jucător de rugby Josh Reynolds a acuzat-o de manipulare, explicând că aceasta a profitat de dorința lui de a deveni tată și l-a făcut să creadă că a pierdut o sarcină cu gemeni. Într-o emisiune televizată din 2020, fosta parteneră a lui Reynolds a recunoscut de ce s-a folosit de o ecografie falsă pentru a se răzbuna: „I-am spus partenerului meu că am o suspiciune de sarcină, i-am arătat-o și i-am zis că este a noastră, când, de fapt, nu era deloc ecografia noastră”.

Del Busso are un palmares de două victorii și o înfrângere în circuitul luptelor între celebrități. Adversara sa, Raegan Leah Brogdon pe numele real, intră în ring cu o singură victorie la activ.