EXCLUSIV Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”

Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important” Box
Pugilistul român Marius Antonietti (36 de ani), a cărui poveste a fost prezentată AICI de Sport.ro, urmează să boxeze în weekend în Germania.

Marius AntoniettiantoniettiBox
Marius Antonietti s-a pregătit intensiv pentru primul meci al anului. Boxerul român e gata să îl înfrunte pe venezueleanul Robinson Garcia la TSV-Halle Aichach din Aichach, Germania, sâmbătă seară, pe 2 mai.

Clujeanul Antonietti a luptat ultima dată la sfârșitul lui noiembrie 2025, contra georgianului Paata Varduashvili, pe care l-a învins prin tehnical knokcout în a doua rundă a meciului. 

Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”

  • Aflat acum pe locul 566 în ierarhie, Marius Antonietti poate urca 216 poziții dacă îl învinge pe Robinson Garcia în Germania, ajungând pe locul 350

Despre meciul de sâmbătă, Antonietti a spus pentru Sport.ro că pregătirea a decurs bine și că e pregătit să îl înfrunte pe Robinson Garcia, cu care ar fi trebuit să se lupte anul trecut dacă SUA nu ar fi blocat vizele Venezuelei. VEZI AICI ce s-a întâmplat!

”Pregătirea a mers bine. Am un nou antrenor, pe Marian Borgovan, cu care mă antrenez la Golden Boy Boxing Gym din Cluj. El m-a pregătit, iar pe această cale îi transmit toată recunoștința mea. E un antrenor cu multă pasiune și l-am simțit extrem de aproape lângă mine. 

Am lucrat la multe capitole și aștept cu nerbădare acest meci. Este un test important, dar sunt pregătit. Mă simt în formă, vreau să câștig și să demonstrez că pot învinge adversari puternici în meciurile internaționale”, a spus Marius Antonietti.

Boxerul român deține în prezent trei titluri la categoria mijlocie: UBO International, UBF International și UBO Intercontinental. Iar în acest an vrea să se lupte și pentru titlurile mari, WBC, WBA, WBO sau IBF.

Marius Antonietti are 25 de lupte la profesioniști. 20 de meciuri le-a câștigat, dintre care 16 au fost prin knockocut, iar cinci a pierdut.

Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori
Cine e pugilistul Marius ”Black” Antonietti. Are 11 KO-uri la activ și două titluri: ”Stilul meu este original”
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
150.000.000€ pentru un transfer stelar! Răspunsul a venit instant
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

Victor Pițurcă vede o lovitură în fotbalul românesc: ”Dacă face asta, va fi dorit de Barcelona și Real Madrid”

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor



Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor
Marius Măldărășanu a dat verdictul despre Alex Dobre + ”Am învățat de la Mircea Lucescu. Trebuie să faci asta”
”NU” pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor
Antrenoare, patroană și vedetă: postările care incendiază internetul
CSM București, victorie zdrobitoare cu CSM Galați! „Tigroaicele” au revenit în fruntea Ligii Florilor
Boxerul român, afectat după ce SUA a blocat vizele: ”Horror!”
Boxerul român cu trei titluri la categoria mijlocie luptă la sfârșitul lunii în Germania: ”O să le demonstrez tuturor valoarea mea”
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

