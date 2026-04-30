Un boxer român poate urca 200 de poziții dacă își câștigă următorul meci: ”Sunt pregătit! E un test important”

Clujeanul Antonietti a luptat ultima dată la sfârșitul lui noiembrie 2025 , contra georgianului Paata Varduashvili, pe care l-a învins prin tehnical knokcout în a doua rundă a meciului.

Marius Antonietti s-a pregătit intensiv pentru primul meci al anului. Boxerul român e gata să îl înfrunte pe venezueleanul Robinson Garcia la TSV-Halle Aichach din Aichach, Germania, sâmbătă seară, pe 2 mai.

Răsturnare de situație! Real Madrid îl lasă pe Mourinho cu buza umflată și e ”all-in” pentru alt antrenor

Aflat acum pe locul 566 în ierarhie, Marius Antonietti poate urca 216 poziții dacă îl învinge pe Robinson Garcia în Germania, ajungând pe locul 350

Despre meciul de sâmbătă, Antonietti a spus pentru Sport.ro că pregătirea a decurs bine și că e pregătit să îl înfrunte pe Robinson Garcia, cu care ar fi trebuit să se lupte anul trecut dacă SUA nu ar fi blocat vizele Venezuelei.

”Pregătirea a mers bine. Am un nou antrenor, pe Marian Borgovan, cu care mă antrenez la Golden Boy Boxing Gym din Cluj. El m-a pregătit, iar pe această cale îi transmit toată recunoștința mea. E un antrenor cu multă pasiune și l-am simțit extrem de aproape lângă mine.

Am lucrat la multe capitole și aștept cu nerbădare acest meci. Este un test important, dar sunt pregătit. Mă simt în formă, vreau să câștig și să demonstrez că pot învinge adversari puternici în meciurile internaționale”, a spus Marius Antonietti.

Boxerul român deține în prezent trei titluri la categoria mijlocie: UBO International, UBF International și UBO Intercontinental. Iar în acest an vrea să se lupte și pentru titlurile mari, WBC, WBA, WBO sau IBF.

Marius Antonietti are 25 de lupte la profesioniști. 20 de meciuri le-a câștigat, dintre care 16 au fost prin knockocut, iar cinci a pierdut.