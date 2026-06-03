Unicul român inclus în Hall of Fame-ul Universității din Alabama de Sud (Statele Unite), Virgil a fost desemnat de cinci ori cel mai bun jucător de baschet al României și a evoluat pentru prima reprezentativă timp de 15 ani. La Poveștile Sport.ro, emisiune moderată de Andru Nenciu, Stănescu istorisește primii pași din sportul cu mingea la coș, experiențele avute în Statele Unite, Germania, Belgia sau Rusia și răspunde la rubrica 'Întrebărilor - Fulger".

Călătoria lui Virgil Stănescu în baschet și în management, istorisită la Poveștile Sport.ro

Tot la Poveștile Sport.ro, fostul baschetbalist spune lucruri neștiute despre plecarea sa la Universitatea South Albama, dezvăluie întâlnirea cu legendarul Kobe Bryant și îi creionează în tușe calde portretul singurului român care a jucat în NBA, clujeanul Ghiță Mureșan (2,32 m), jucător cu care a fost coleg în naționala de baschet a României.

La Universitatea din Alabama de Sud, în Statele Unite ale Americii, Stănescu a absolvit cursuri de specializare în Managementul General, urmate de un Master în Integrare Economica Europeana.

La Poveștile Sport.ro, Virgil Stănescu vorbește despre ce înseamnă baschetul, comentează imagini de pe terenul 3 la 3 de la un meci împotriva fostului portar al naționalei de fotbal, Bogdan Stelea, dar explică și rolul esențial pe care l-a avut în organizarea galei de retragere a Cristinei Neagu.

Tot în emisiunea transmisă de Sport.ro, VOYO și Pro Arena, Virgil răspunde provocării de a realiza un 5 ideal din baschetul mondial, povestește primele sale întâmplări din cartierul Vitan, unde evolua pentru gruparea SOCED și vorbește despre genialul Michael Jordan.

Această ediție dedicată baschetului este susținută de Dove Men+Care, brandul pentru bărbații care dau totul, pe teren și dincolo de el. Cu protecție pentru întregul corp și formule performante care țin pasul cu tine, îți oferă încrederea să rămâi fresh din cap până-n picioare și în joc până la ultima secundă.

Nu ratați emisiunea cu Virgil Stănescu!

În prezent, pe lângă mai multe proiecte, Stănescu, fondator Sports HUB, e inima proiectului Go Scholarship, care a pornit din dorința de a le oferi tot ce este mai bun tinerilor sportivi, ca o completare a pregătirii sportive și educaționale "Cred în educatia pe care ți-o dă sportul de orice fel și în valorile căpătate în urma antrenamentelor și a competițiilor, indiferent din ce domeniu vin: sport, economie sau educație. Așa s-a născut proiectul Go Scholarship, un proiect-suport pentru tineri talentați din mai multe sporturi, care le oferă toate condițiile pentru a avansa natural către performanță: pregătire fizică, educație, nutriție, psihologie sau pregătire financiară", spune Virgil.

CARIERA LUI VIRGIL STĂNESCU

1994 – 1995 CSS1 București, România

1995 – 1998 SOCED Bucuresti, România / Capitan

1996 – 2009 Lotul Național al României / 10 ani Căpitan al Lotului National

1998 – 2001 Universitatea Alabama de Sud, SUA / Căpitan

2001 – 2002 Open Skyliners Frankfurt, Germania

2002 – 2003 BC Oostende, Belgia

2003 – 2004 Turk-Telekom, Turcia / Capitan

2004 – 2005 Dinamo Bucuresti, România

2005 – 2006 Spartak St. Petersburg, Rusia

2006 – 2007 Spartak Primorie Vladivostok, Rusia / Capitan

2007 – 2008 Unics Kazan, Rusia

2008 – 2009 CSK VVS Samara, Rusia

2009 – 2010 Banca Tercas Teramo, Italia

2010 – 2011 Steaua Bucuresti, Romănia / Capitan

2011 – 2012 BC Mures, Romania / Capitan

2012 – 2013 CSU Asesoft Ploiesti, Romania / Coăcapitan

2013 – 2014 Steaua CSM Eximbank

Articol sustinut de Dove Men+Care!