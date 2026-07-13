Steaua București anunță că echipa Under 15 din Ghencea participă începând de astăzi la ”cel mai mare turneu de juniori din lume”, Gothia Cup 2026.

Lotul Stelei, pregătit de fostul internațional George Ogăraru, cu Pisică și Purice printre cei convocați

”⚽ FOTBAL

💥 Steaua participă la cel mai mare turneu de juniori din lume!

❤💙 Echipa U15 a Academiei Steaua București pleacă azi spre Suedia pentru a participa, săptămâna viitoare, la turneul Gothia Cup 2026, competiție considerată cel mai mare turneu internațional de fotbal juvenil din lume.

‼ Gothia Cup 2026 are loc la Göteborg, în perioada 13–18 iulie, reunind aproape 2.000 de echipe din peste 80 de țări.

❤💙 Steaua va juca în Grupa 19, alături de Breidablik Green (Islanda), REPs Football (Anglia) și Årsta FF 2 (Suedia), iar lotul său pentru această competiție are următoarea componență: Ianis Iojea, Marc Ogăraru, Eric Sandu, Marco Avramescu, Luca Stanciu, Octavian Calotă, David Neagu, Eduard Tudose, Costin Mocanu, Cristian Neagu, Mario Zapacioiu, Ianis Beju, Luca Farcaș, Andrei Vasile, Luca Popa, Sebastian Pisică, Mario Purice, David Pleșea, Cristian Petre”, a anunțat pagina oficială Steaua București.

Echipa de juniori a ”militarilor” va fi coordonată de fostul internațional George Ogăraru și de Alexandru Sotir.

Nebunie în Steaua - CS Afumați, meci cu 9 goluri jucat la Curtea de Argeș!

Într-un amical spectaculos jucat în week-end la Curtea de Argeș, Steaua București a pierdut cu 4-5 în fața colegei din liga 2 CS Afumați.

”⚽️ FOTBAL

Eșec la limită în testul cu CS Afumați

❤💙 Steaua a pierdut azi, scor 4-5 (2-3), amicalul disputat la Curtea de Argeș împotriva celor de la CS Afumați.

⚽️ Au marcat pentru formația noastră: Camara (7), Albu (43 – pen.), Dinu (49), Pedro (70).

❤💙 Steaua: Mușat – Adăscăliței, Dinu, Albu, Carlos, Ilie – Grillo, Coadă, Călugărescu - Barbu, Camara.

Au mai intrat: Iancu – Răsdan, Pacionel, Moise, Pambuca, Rotaru, Pedro, Chipirliu, Nofitovici.

🔜 Următorul meci de verificare al formației noastre este programat miercuri, 15 iulie, în Ghencea, cu CS Tunari”, a precizat pagina oficială Steaua București.

Pentru echipa din Ghencea, acesta a fost al treilea test al verii, după 2-1 cu CSL Ștefăneștii de Jos și 2-2 cu Concordia Chiajna, ambele adversare tot din divizia secundă.

Daniel Oprița și-a decis viitorul la Steaua: „Nu este ușor”

Antrenorul Daniel Oprița a confirmat că a semnat prelungirea contractului cu Steaua, echipă pe care o pregătește din 2019.

Clubul „militar” urmează să parafeze noul acord, care va intra astfel în vigoare.

Oprița a reamintit că a solicitat o clauză care să îi permită să plece de la Steaua, în cazul în care va primi o ofertă pe care el o consideră mai avantajoasă.

Tehnicianul roș-albaștrilor și-a dezvăluit prima oară condiția în exclusivitate pentru Sport.ro.

Oprița, patru promovări și un baraj în șapte ani la Steaua

În sezonul recent încheiat, Steaua a prins play-off-ul și a încheiat pe locul cinci, cu 49 de puncte. În contextul în care „militarii” și FC Bihor nu au avut drept de promovare, Chindia, ultima clasată din play-off, a beneficiat de ultimul loc de baraj, acolo unde a fost învinsă la loviturile de departajare de Farul Constanța.

În cei șapte ani petrecuți la clubul din Ghencea, Oprița a bifat patru promovări (dacă punem la socoteală cele două în Superligă „blocate” de forma de organizare a clubului, pe lângă cele în Liga 3 și Liga 2) și un sezon încheiat pe loc de baraj pentru promovarea în primul eșalon.

În cariera sa, Daniel Oprița le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.