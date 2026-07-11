Echipa Heat a declarat că este ”la curent cu situaţia, dar nu doreşte să facă comentarii” cu privire la acest incident, care, potrivit postului ESPN, a avut loc pe un teren de antrenament amenajat într-un hotel din Las Vegas.

Mesaje private ale lui Herro divulgate pe reţelele sociale

Mai multe surse au declarat pentru publicaţia The Athletic că, în urma unei altercaţii verbale, ”Adebayo s-a apropiat de Herro şi, fără să ezite, i-a dat un pumn”. Se pare că altercaţia ar fi avut la origine nişte capturi de ecran cu mesaje private ale lui Herro divulgate pe reţelele sociale, după transferul său la Milwaukee Bucks în cadrul schimbului care l-a trimis pe starul grec Giannis Antetokounmpo la Miami în iunie.

În aceste mesaje, Herro critica performanţa lui Adebayo în contextul prelungirii contractului şi al salariului pe care acesta din urmă le-a obţinut de la Miami.

Mai devreme în aceeaşi zi, înainte ca incidentul să fie făcut public, Herro vorbise în termeni elogioşi despre relaţia sa cu echipa Heat şi cu foştii săi coechipieri, într-un interviu difuzat pe Prime cu ocazia unui meci din Summer League care a opus echipele de tineret din Miami şi Milwaukee.

”Totul este în regulă la Miami”, declarase Herro. ”M-am revăzut cu câţiva băieţi, cu staful tehnic... totul este în regulă între noi la Miami”.

În timp ce părăsea sala, Herro, care a jucat şapte sezoane alături de Adebayo la Miami, a fost întrebat despre altercaţia pe care a avut-o cu acesta. ”Singurul meu comentariu este: fără comentarii”, a răspuns el, potrivit cotidianului South Florida Sun Sentinel.