Turneul final este programat în perioada 22–24 mai 2026, la Atena, în „Telekom Center Athens”, cu semifinale pe 22 mai și finala mare pe 24 mai.

Cele patru echipe calificate în Final Four

În „careul de ași” s-au calificat Olympiacos Pireu, Real Madrid Baloncesto, Fenerbahce Beko Istanbul și Valencia Basket.

Olympiacos a fost prima echipă calificată, după 3-0 cu Monaco, reușind a cincea prezență consecutivă în Final Four.

Real Madrid a trecut de Hapoel Tel Aviv cu 3-1, în timp ce Fenerbahçe a eliminat Zalgiris Kaunas după o serie intensă.

Valencia a produs surpriza, revenind de la 0-2 și eliminând Panathinaikos, într-o calificare istorică, prima din istoria clubului în Final Four.

Programul semifinalelor

Semifinalele se joacă pe 22 mai astfel:

Olympiacos – Fenerbahçe, de la 18:00

Valencia – Real Madrid, de la 21:00

Finala este programată pe 24 mai, tot la Atena.