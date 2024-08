Fondatorii programului au dorit să marcheze momentul cu vizionarea în direct a ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, pe 26 iulie.

GO Scholarship, programul dedicat performanței sportive și educaționale, a selectat 39 de sportivi titulari și alți 36 în lot extins, în urma selecției care s-a întins pe trei luni, dintr-un total de 94 de sportivi evaluați. Etapa de selecție a început pe 22 aprilie și s-a încheiat în urmă cu o lună. A fost o etapă de evaluare de către echipa de specialiști GO a celor 94 de sportivi înscriși și validați, cu vârste între 14 și 16 ani. În cele trei luni, sportivii și sportivele s-au familiarizat cu programul, au avut ocazia să dea măsura implicării și dorinței de a face parte din GO pe termen lung.

Virgil Stănescu: "Acești tineri reflectă diversitatea de discipline și potențialul enorm al sportului românesc"

„Suntem încântați să urăm bun venit noilor sportivi care s-au alăturat GO Scholarship. Acești tineri reflectă diversitatea de discipline și potențialul enorm al sportului românesc. Prin intermediul programului nostru, ne angajăm să le oferim sprijinul necesar pentru a-și atinge obiectivele și a-și dezvolta abilitățile într-un mediu dedicat creșterii și performanței”, a declarat Virgil Stănescu, fost căpitan al naționalei de baschet a României, actualmente președinte al Sports HUB și co-fondator GO Scholarship.

Toți cei 75 de sportivi care fac parte din lotul GO provin din 16 discipline sportive - atletism, baschet, ciclism, fotbal, gimnastică aerobică, gimnastică ritmică, handbal, jiu-jitsu, judo, karate, polo pe apă, scrimă, tenis de câmp, triatlon, volei.

La evenimentul de anunțare a celor selectați au participat aproximativ 170 de persoane (sportivi, părinți, antrenori, echipa GO, parteneri GO). Evenimentul a avut loc la YUNITY Park, noua „casă” GO.

„Dacă sportivii se dedică atât școlii, cât și sportului, dacă au oamenii potriviți alături și dacă muncesc neîncetat pentru performanță, nimic nu le poate sta în cale. Împreună am urmărit deschiderea Jocurilor Olimpice, unde sportivii consacrați ne-au inspirat prin propriul exemplu de excelență. Acești campioni le arată tinerilor noștri sportivi că visurile devin realitate când dai 100% pentru ele”, a completat și Ana Luca, co-fondator și manager al programului GO.

Cum funcționează sistemul GO

Sunt selectați sportivi cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, în urma recomandărilor venite de la federații sportive, cluburi și specialiști din ramurile sportive alese, dar și prin înscriere directă pe site-ul GOscholarship.ro. În 2023 și 2024, selecția sportivilor s-a adresat doar sportivilor din municipiul București și din zonele adiacente.

Sportivii beneficiază de consilierea unora dintre cei mai buni specialiști din țară în ceea ce privește educația, nutriția, pregătirea fizică, recuperarea, psihologia sportivă, psihoterapia și dezvoltarea personală.

Costul lunar cu un sportiv GO în anul 2023 a fost de aproape 950 de euro, iar bugetul total anual al proiectului a fost de aproape 400.000 de euro asigurat de Fundația Superbet - partener strategic, alături de BRD – partener principal Nike – partener echipament, KPMG, Affidea, Spark Generation și Locker, cărora li s-au alăturat recent NXP Semiconductors și Expert Petroleum Solutions.

Virgil Stănescu a creat în 2016 Sport Hub

După 20 de ani de sport la cel mai înalt nivel, baschetbalistul Virgil Stănescu, absolvent de studii postuniversitare în SUA, a luat calea managementului sportiv. În 2016, a creat Sports HUB cu scopul de a aduce antreprenoriatul sportiv în industria de business din România.

Ana Luca a practicat 12 ani handbal de performanță

După 12 ani de handbal de performanță, Ana a făcut trecerea către business, management și investiții prin fonduri europene și ajutoare de stat, domeniu în care a profesat timp de 8 ani. Apoi, în 2017, s-a alăturat lui Virgil în echipa Sports HUB, reîntorcându-se la prima draGOste, sportul.