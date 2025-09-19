FOTO O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball

O clădire istorică din București devine centru al sportului urban. Finala BCR Sport Arena Streetball Baschet
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pentru trei zile, de azi până duminică, 21 septembrie, festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball va transforma zona din jurul Primăriei Sectorului 1 într-un centru al sportului urban. 

3 la 3cladire istoricaBucurestiturneu de baschetbaschetsport arena streetball
Spectacol sportiv în București organizat de Sport Arena Streetball

  • Baschet septembrie 01
Peste 10 zone dedicate sportului și mișcării, pentru toți membrii familiei, zona fanilor cu jocuri tematice, spațiu dedicat eSports și tehnologiei, muzică non-stop și concursuri cu premii din oră în oră sunt câteva dintre atracțiile care îi așteaptă pe bucureșteni. Accesul este liber!

100 de echipe la turneul de baschet 3 la 3

Trupa de baschet acrobatic Face Team din Ungaria, cu reprezentații susținute în peste 100 de țări, revine în România cu noi momente unice de spectacol și adrenalină. 

În cadrul evenimentului, circuitul național de baschet 3x3 BCR Sport Arena Streetball, își programează marea finală care va încheiasezonul aniversar cu numărul 20.

Peste 100 de echipe sunt așteptate în competiția oficială de 3×3 la toate categoriile de vârstă, începând de la sub 10 ani și până la plus 35 de ani, atât la masculin cât și la feminin.

Bucureștenii vor putea de asemenea practica diferite alte sporturi, printre care volei, tenis de masa, fotbal-tenis, badminton sau pickleball. Va fi amenajată și o zonă de dans pentru copii și adulți, unde vor avea loc sesiuni de inițiere susținute de către majoretele clubului iSports Dancers. 

Nu vor lipsi terenurile de mini-baschet și mini-fotbal pentru copii, precum și o zonă multimedia care include și jocuri video pe console.

Vor fi organizate concursuri cu premii din oră în oră, iar DJ profesioniști vor asigura un vibe de festival de-a lungul celor trei zile de eveniment. 

Atât pe terenul central dedicat competiției de baschet 3x3 cât și în zona fanilor vor avea loc mai multe momente de entertainment susținute de artiști ai Circului Metropolitan București sau de trupe de dans. 

Turneul este organizat de către Sport Arena Streetball, cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 și este susținut de către: BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing, Kandia, Horizon, Tissot, BCR Asigurări de Viață, Subaru prin SMT Pallady, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM. 

Surprize uriașe la EuroBasket 2025, Campionatul European de baschet masculin din aceste zile! Favoritele pică pe capete
A murit Giorgio Armani! „Regele modei” era și președintele unui club de baschet
Cine este noua campioană europeană la baschet masculin, după o finală Germania - Turcia de poveste
Fabulos! Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3x3: Mladen Jeremic, MVP la BCR Sport Arena Streetball Timișoara. I-a fost adversar lui Steph Curry în 2007
CSU ASE domină baschetul 3x3 din România: două titluri naționale și trei medalii de argint!
Un fost baschetbalist a ajuns celebru jucând rolurile lui Chewbacca și Lurch!
Rol neobișnuit pentru jucătorul Barcelonei! Ce face fotbalistul scos din calcul de Hansi Flick
Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro rămâne indisponibil
Iosif Rotariu a prefațat FC Botoșani - FCSB: ”Va fi greu pentru ei”
FC Botoșani – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e în criză și caută declicul! Echipele de start!
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt! Două mari surprize în echipa FCSB-ului pentru meciul de la Botoșani
Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali, decizii de neînțeles înainte de meciul cu FC Botoșani! Primul 11 pregătit de campioana României

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

FCSB l-a ofertat, dar Becali s-a lovit de un refuz categoric: ”100% n-aș fi fost fericit acolo!”

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

