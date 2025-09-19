Vești proaste pentru Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin: starul de 65 de milioane de euro rămâne indisponibil

Peste 10 zone dedicate sportului și mișcării, pentru toți membrii familiei, zona fanilor cu jocuri tematice, spațiu dedicat eSports și tehnologiei, muzică non-stop și concursuri cu premii din oră în oră sunt câteva dintre atracțiile care îi așteaptă pe bucureșteni. Accesul este liber!

100 de echipe la turneul de baschet 3 la 3

Trupa de baschet acrobatic Face Team din Ungaria, cu reprezentații susținute în peste 100 de țări, revine în România cu noi momente unice de spectacol și adrenalină.

În cadrul evenimentului, circuitul național de baschet 3x3 BCR Sport Arena Streetball, își programează marea finală care va încheiasezonul aniversar cu numărul 20.

Peste 100 de echipe sunt așteptate în competiția oficială de 3×3 la toate categoriile de vârstă, începând de la sub 10 ani și până la plus 35 de ani, atât la masculin cât și la feminin.

Bucureștenii vor putea de asemenea practica diferite alte sporturi, printre care volei, tenis de masa, fotbal-tenis, badminton sau pickleball. Va fi amenajată și o zonă de dans pentru copii și adulți, unde vor avea loc sesiuni de inițiere susținute de către majoretele clubului iSports Dancers.

Nu vor lipsi terenurile de mini-baschet și mini-fotbal pentru copii, precum și o zonă multimedia care include și jocuri video pe console.

