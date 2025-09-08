Selecţionata Franţei, vicecampioana olimpică, a fost eliminată de formaţia Georgiei de Campionatul European de baschet masculin - Eurobasket 2025, găzduit de Cipru, Finlanda, Polonia şi Letonia, după ce a fost învinsă în optimi cu 80-70, duminică, la Riga.

Vicecampionii continentali au fost conduşi de Georgia în cea mai mare parte a timpului, cei mai buni de la învingători fiind Kamar Baldwin şi Tornike Şenghelia, cu 24 de puncte fiecare.

Franţa este a treia echipă de top care părăseşte competiţie prematur, după ce Serbia a fost eliminată sâmbătă de Finlanda, iar Spania a părăsit turneul încă din faza grupelor.

În sferturi, Georgia va înfrunta Finlanda.

