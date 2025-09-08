Selecţionata Franţei, vicecampioana olimpică, a fost eliminată de formaţia Georgiei de Campionatul European de baschet masculin - Eurobasket 2025, găzduit de Cipru, Finlanda, Polonia şi Letonia, după ce a fost învinsă în optimi cu 80-70, duminică, la Riga.
Vicecampionii continentali au fost conduşi de Georgia în cea mai mare parte a timpului, cei mai buni de la învingători fiind Kamar Baldwin şi Tornike Şenghelia, cu 24 de puncte fiecare.
Franţa este a treia echipă de top care părăseşte competiţie prematur, după ce Serbia a fost eliminată sâmbătă de Finlanda, iar Spania a părăsit turneul încă din faza grupelor.
În sferturi, Georgia va înfrunta Finlanda.
În schimb, Grecia, condusă de starul Giannis Antekokounmpo, s-a calificat în sferturi după 84-79 cu Israelul.
Vedeta echipei Milwaukee Bucks a reuşit 35 de puncte şi 10 recuperări. Următoarea adversară a Greciei va fi Lituania.
Cu Luka Doncic în mare formă (42 de puncte), Slovenia s-a impus în faţa Italiei cu scorul de 84-77, după ce Squadra Azzurra se apropiase la un singur punct când mai erau trei minute de joc.
De la învinşi s-a remarcat Simone Fontecchio (22 puncte). În sferturi, Slovenia va întâlni Germania.
Polonia a dispus de Bosnia-Herţegovina cu 80-72, iar în sferturi va da peste echipa Turciei.
Rezultatele din optimile de finală (Riga)
Duminică
Polonia - Bosnia-Herţegovina 80-72
Franţa - Georgia 70-80
Italia - Slovenia 77-84
Grecia - Israel 84-79
Sâmbătă
Turcia - Suedia 85-79
Germania - Portugalia 85-58
Lituania - Letonia 88-79
Serbia - Finlanda 86-92
Programul meciurilor din sferturile de finală
Marţi
Lituania - Grecia
Turcia - Polonia
Miercuri
Germania - Slovenia
Finlanda - Georgia
