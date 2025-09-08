VIDEO Surprize uriașe la EuroBasket 2025, Campionatul European de baschet masculin din aceste zile! Favoritele pică pe capete

Surprize uriașe la EuroBasket 2025, Campionatul European de baschet masculin din aceste zile! Favoritele pică pe capete Baschet
Alexandru Hațieganu
Pe rând, Spania, Serbia și Franța au fost eliminate din competiție.

Selecţionata Franţei, vicecampioana olimpică, a fost eliminată de formaţia Georgiei de Campionatul European de baschet masculin - Eurobasket 2025, găzduit de Cipru, Finlanda, Polonia şi Letonia, după ce a fost învinsă în optimi cu 80-70, duminică, la Riga.

Vicecampionii continentali au fost conduşi de Georgia în cea mai mare parte a timpului, cei mai buni de la învingători fiind Kamar Baldwin şi Tornike Şenghelia, cu 24 de puncte fiecare.

Franţa este a treia echipă de top care părăseşte competiţie prematur, după ce Serbia a fost eliminată sâmbătă de Finlanda, iar Spania a părăsit turneul încă din faza grupelor.

În sferturi, Georgia va înfrunta Finlanda.

În schimb, Grecia, condusă de starul Giannis Antekokounmpo, s-a calificat în sferturi după 84-79 cu Israelul.

Vedeta echipei Milwaukee Bucks a reuşit 35 de puncte şi 10 recuperări. Următoarea adversară a Greciei va fi Lituania.

Cu Luka Doncic în mare formă (42 de puncte), Slovenia s-a impus în faţa Italiei cu scorul de 84-77, după ce Squadra Azzurra se apropiase la un singur punct când mai erau trei minute de joc.

De la învinşi s-a remarcat Simone Fontecchio (22 puncte). În sferturi, Slovenia va întâlni Germania.

Polonia a dispus de Bosnia-Herţegovina cu 80-72, iar în sferturi va da peste echipa Turciei.

Rezultatele din optimile de finală (Riga)

Duminică

Polonia - Bosnia-Herţegovina 80-72

Franţa - Georgia 70-80

Italia - Slovenia 77-84

Grecia - Israel 84-79

Sâmbătă

Turcia - Suedia 85-79

Germania - Portugalia 85-58

Lituania - Letonia 88-79

Serbia - Finlanda 86-92

Programul meciurilor din sferturile de finală

Marţi

Lituania - Grecia

Turcia - Polonia

Miercuri

Germania - Slovenia

Finlanda - Georgia

Agerpres

