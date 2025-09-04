Giorgio Armani, unul dintre cei mai mari creatori de modă din toate timpurile și președintele clubului de baschet Olimpia Milano, a încetat din viață joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani.

Anunțul a fost făcut de Grupul Armani, care a transmis un mesaj plin de emoție: „Cu infinită tristețe, Grupul Armani anunță decesul creatorului, fondatorului și motorului său neobosit: Giorgio Armani”.

Regele modei era și președintele unui club de baschet

Supranumit „Regele modei”, Armani a rămas activ până în ultimele zile, conducând compania care i-a purtat numele timp de peste 50 de ani, la nivelul de brand global de lux.

Născut la Piacenza, pe 11 iulie 1934, Armani s-a implicat și în sport, devenind proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano din 2008.

De-a lungul anilor, prin linia EA7, a îmbrăcat echipa națională a Italiei la Jocurile Olimpice, dar și cluburi precum Chelsea sau naționala Angliei.

„Ne angajăm să ducem mai departe compania, respectând valorile pe care le-a construit cu pasiune, respect și dragoste”, se mai arată în mesajul oficial al Grupului Armani.

