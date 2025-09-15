Selecţionata Germaniei a câştigat Campionatul European de baschet masculin - Eurobasket 2025, găzduit de Cipru, Finlanda, Polonia şi Letonia, după ce a învins Turcia în finala desfăşurată duminică la Riga, cu scorul de 88-83, transmite AFP.

Pentru Germania, campioana mondială en titre, acesta este al doilea titlu continental, după cel obţinut în 1993. Germania nu mai jucase o finală europeană de 20 ani, după ce fusese învinsă de Grecia în ultimul act în 2005.

Dennis Schroeder, Isaac Bonga și Franz Wagner i-au învins greu pe Alperen Șengun și compania



Dennis Schroeder a fost eroul Mannchaft, sub ochii preşedintelui Frank-Walter Steinmeier, după ce a marcat ultimele 6 puncte ale echipei sale (16 puncte şi 12 pase decisive în total).

Turcia a făcut un meci mare, dar nu a reuşit nici de data aceasta să obţină titlul european, la fel cum s-a întâmplat în 2001, când a pierdut finala.

Turcia - Germania 46-40 la jumătatea meciului, Germania - Turcia 88-83 la final



Turcia a început finala în forţă, a condus cu 13-2, dar Germania a revenit şi era în avantaj la finalul primului sfert, 24-22.

Outsiderii au continuat să joace bine şi la pauză era în avantaj, 46-40, dar campioana mondială a fost condusă la victorie de Isaac Bonga (20 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive) şi de Franz Wagner (18 puncte, 8 recuperări).

Starul Alperen Şengun a strălucit din nou pentru echipa Turciei, cu 28 de puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive.

Grecia - Finlanda 92-89 în finala mică



Grecia a reuşit o nouă clasare pe podiumul internaţional, la 16 ani de la precedenta, fiind condusă la câştigarea medaliilor de bronz de Giannis Antetokounmpo, după 92-89 cu Finlanda, în finala mică. Grecia obţinuse bronzul şi în 2009, în Polonia.

Starul echipei Minnesota Timberwolves a încheiat cu 30 de puncte, 17 recuperări şi 6 pase decisive.

Finlanda, impulsionată de Lauri Markkanen (19 puncte, 10 recuperări), a rămas cu prima sa prezenţă în careul de aşi al competiţiei. Agerpres

