Finlandezul a învățat la Pennsylvania State University

Joonas Suotamo (38 de ani / 211 cm, 105 kg) este născut la Espoo, în Sudul Finlandei, și a jucat ca power forward și centru pentru Penn State Nittany Lions (Pennsylvania State University / PSU). Pe lângă talentul sportiv, acesta a studiat filmografia la PSU, unde a fost inclus de două ori în Academic All-Big Ten Team, categorie onorifică erau selectați sportivii cu cele mai bune rezultate la învățătură din această universitate.

A reușit chiar să termine studiile în arte mai devreme, în trei ani și jumătate în loc de patru ani, pentru că a fost draftat să execute stagiul militar obligatoriu. A fost lăsat la vatră cu gradul de sublocotenent în rezervă.



Suotamo a jucat la echipele de club Espoon Honka (2004-2005, 2010-2011), Lappeenrannan NMKY (2008-2010) și Espoo Basket Team (2012-2015). A strâns 66 de meciuri pentru naționalele de juniori și tineret ale Finlandei, dar și trei selecții pentru reprezentativa de tineret. În paralel cu cariera sportivă el a lucrat și ca agent de asigurări.



A primit rolurile lui Chewbacca, The Scourge, Kelnacca și Lurch

În 2015 s-a retras din activitate pentru a se dedica actoriei. Este foarte apreciat la Hollywood pentru gabaritul său impresionant, jucând deja rolurile lui Chewbacca (Star Wars: The Force Awakens, 2015 / Star Wars: The Last Jedi, 2017 / Solo: A Star Wars Story, 2018 / Star Wars: The Rise of Skywalker, 2019), The Scourge (Willow, 2022-2023), Kelnacca (The Acolyte (2024) și Lurch (Wednesday, 2025).

Pentru primul i-a luat locul lui Atilla Vajda, un fost baschetbalist născut la Tg. Mureș, iar pentru ultimul înlocuindu-l pe românul George Burcea pentru sezonul al doilea din noua sagă a familiei Addams. A fost invitat la mai multe evenimente Comic Con, unde s-a dovedit un favorit al fanilor, și este căsătorit cu Milla Pohjasvaara.

