LeBron James a egalat un nou record legendar

LeBron a realizat această performanţă în cursul meciului câştigat în deplasare de Lakers, cu scorul de 120-101, în faţa formaţiei Washington Wizards, în noaptea de luni spre marţi.

"The Captain" Abdul-Jabbar a stabilit recordul respectiv în iunie 1989, la vârsta de 42 de ani.

Pe 7 februarie 2023, LeBron James reuşise să doboare recordul istoric de puncte înscrise în NBA, deţinut Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

Tot în meciul cu Wizards, LeBron James a mai îmbunătăţit un record pe care îl deţinea deja, cel al celui mai vârstnic jucător din NBA care reuşeşte o "triplă dublă", la 41 de ani şi 90 de zile, încheind jocul cu 21 de puncte, 12 pase decisive şi 10 recuperări.

"King James" a înscris până în prezent 43.311 puncte în sezonul regulat, fiind singurul baschetbalist din istoria ligii care a depăşit bariera de 40.000 de puncte, scrie Agerpres.