LeBron i-a pasat lui Bronny pentru o aruncare de trei puncte, în al doilea sfert al meciului câștigat pe teren propriu de echipa lor, Los Angeles Lakers, în fața formației Brooklyn Nets (scor 116-99).

LeBron și Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din NBA

LeBron și Bronny sunt primii tată și fiu care joacă în același timp în NBA și, în plus, sunt și coechipieri.

'A fost cu siguranță un moment deosebit pentru noi și pentru familie', a spus LeBron James (41 ani), cel mai prolific marcator din istoria Ligii nord-americane de baschet.

Bronny James, în vârstă de 21 de ani, a fost recrutat de Los Angeles Lakers cu ocazia Draf-tului din 2024, iar până în prezent a disputat 33 de meciuri în NBA.

AGERPRES