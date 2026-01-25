Luka Doncic a făcut spectacol în Dallas - Lakers în NBA! Starul a fost din nou decisiv



Vedeta slovenă, sosită la Los Angeles de la Dallas Mavericks în februarie anul trecut, ca parte a unui schimb cu centrul Anthony Davis, şi-a trecut în cont 33 pct, 8 recuperări şi 11 pase decisive, în timp ce superstarul LeBron James a adăugat 17 pct.

Rezultate consemnate sâmbătă în NBA:

Charlotte Hornets - Washington Wizards 119-115

Philadelphia 76ers - New York Knicks 109-112

Orlando Magic - Clevelnd Cavaliers 105-119

Chicago Bulls - Boston Bruins 114-111

Utah Jazz - Miami Heat 116-147

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 32 victorii şi 11 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder, cu 37 victorii şi 9 înfrângeri în acest sezon, scrie Agerpres.