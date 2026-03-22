Record absolut pentru LeBron James, la 41 de ani!

Vedeta echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, care se bucură de o carieră de o longevitate excepţională, a depăşit, sâmbătă, recordul de meciuri disputate, ajungând la 1.612 partide în sezonul regulat al NBA împotriva formaţiei Orlando, cu unul mai mult decât Robert Parish, scrie news.ro .

„King”, în vârstă de 41 de ani şi aflat la cel de-al 23-lea sezon în NBA – un alt record –, îl depăşeşte astfel pe Parish, care s-a retras în 1997, după ce, acum trei ani, îi luase deja recordul de puncte marcate.

LeBron James, cvadruplu campion NBA, a egalat acest record joi, realizând totodată un triple-double în victoria de la Miami, confirmând încă o dată că apusul carierei sale rămâne asociat cu performanţe de înaltă clasă.

„Nu m-am gândit la ce recorduri vreau să dobor. Pur şi simplu s-a întâmplat, nu făcea parte din obiectivele mele. Numărul de meciuri jucate, punctele marcate, seria de meciuri cu 10 sau mai multe puncte, nu aveam aceste lucruri în minte”, a afirmat el joi. „Voiam să fiu cel mai bun jucător din istorie, să câştig campionatul, să fiu ales debutantul anului, să fiu selecţionat la All-Star Game, să câştig o medalie de aur olimpică, să fiu MVP... Acestea erau obiectivele mele.”

LeBron James înregistrează tot mai multe recorduri în NBA, după ce, în urmă cu trei ani, l-a depăşit pe Kareem Abdul-Jabbar la cel mai important record, numărul de puncte marcate. La începutul lunii martie, el l-a depăşit din nou pe legendarul jucător al echipei Lakers, de data aceasta la numărul de coşuri marcate.

Sâmbătă, „King” a disputat astfel un meci mai mult decât „Chief” Robert Parish, fost jucător al Golden State Warriors şi al Boston Celtics, printre altele, el însuşi quadruplu campion NBA şi membru al Hall of Fame-ului ligii nord-americane de baschet. „Niciun alt jucător nu merită mai mult să bată acest record de dur”, a declarat Parish săptămâna aceasta la Sirius NBA Radio.