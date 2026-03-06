VIDEO King LeBron James! A bătut și recordul legendarului Kareem Abdul-Jabbar

King LeBron James! A bătut și recordul legendarului Kareem Abdul-Jabbar Baschet
Starul american al lui Lakers strălucește în NBA și la 41 de ani.

Lebron JamesKareem Abdul-JabbarLos Angeles LakersDenver NuggetsNBA
Superstarul LeBron James (41 de ani) a doborât un nou record, joi seară, cel al numărului de coşuri marcate în sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), care era de 15.837 de coşuri şi aparţinea legendarului Kareem Abdul-Jabbar, deşi echipa sa, Los Angeles Lakers a pierdut în deplasare, cu 113-120, meciul cu Denver Nuggets, informează AFP.

În urmă cu trei ani, LeBron James a stabilit un alt semnificativ record, cel al numărului de puncte marcate, depăşindu-l deja pe Abdul-Jabbar, care stabilise un prag considerat mult timp de netrecut, la 38.387 de puncte.

LeBron doborâse acest record cu un număr mult mai mic de coşuri marcate, beneficiind de aruncările de trei puncte, apărute în cursul carierei lui Abdul-Jabbar, care înscrisese doar unul.

Joi seară, împotriva lui Denver Nuggets, veteranul în vârstă de 41 de ani al echipei Los Angeles Lakers, aflat la al 23-lea sezon NBA, un alt record, a depăşit 15.837 de coşuri la sfârşitul primului sfert cu o aruncare de la mijlocul terenului.

Cu 7 aruncări reuşite (16 puncte, 8 pase decisive), LeBron James a ridicat recordul la 15.842 de coşuri înscrise.

Alte rezultate consemnate joi în NBA și cine sunt liderii Conferințelor

Washington Wizards - Utah Jazz 112-122

Orlando Magic - Dallas Mavericks 115-114

Houston Rockets - Golden State Warriors 113-115

Miamo Heat - Brooklyn Nets 126-110

San Antonio Spurs - Detroit Pistons 121-106

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 115-107

Phoenix Suns - Chicago Bulls 103-105

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans 123-133

Lider în Conferinţa de Est este Detroit Pistons, cu 45 victorii şi 16 înfrângeri, în timp ce în Conferinţa de Vest conduce Oklahoma City Thunder, cu 49 de victorii şi 15 eşecuri, informează Agerpres.

