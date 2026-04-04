Lovitură primită de LA Lakers: Luka Doncic e OUT

Vedeta echipei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, va rata ultimele cinci meciuri din sezonul regulat al NBA din cauza unei accidentări la muşchii ischiogambieri ai piciorului stâng, a anunţat clubul său vineri, cu puţin mai mult de două săptămâni înainte de începerea playoff-urilor.

Jucătorul suferă de o leziune de gradul 2 la muşchii ischiogambieri stângi şi „va fi indisponibil pentru restul sezonului regulat”, a indicat echipa sa într-un comunicat.

Jucătorul sloven a fost nevoit să se retragă definitiv din meciul de joi împotriva echipei Oklahoma City Thunder, campioana en titre, după o lovitură puternică primită în al treilea sfert. Vizibil afectat la piciorul stâng, a părăsit terenul resemnat, cu capul ascuns în tricou.

Participarea jucătorului de 27 de ani la play-off-uri, care vor începe pe 18 aprilie, este „incertă”, potrivit postului american ESPN, ceea ce sporeşte îngrijorarea în rândul echipei „Puple and Gold” a lui LeBron James, care se bucură de o longevitate excepţională, dar care, la 41 de ani, nu mai este deloc la fel de dominant.

Cel mai bun marcator al sezonului regulat (33,5 puncte în medie pe meci), Doncic a fost în acest sezon vârful de lance al echipei Lakers, care ocupă locul al treilea în clasamentul Conferinţei de Vest (50 victorii-27 înfrângeri). Şi venea după o lună martie incredibilă, pentru care a fost numit cel mai bun jucător al Conferinţei sale, cu o medie incredibilă de 37,5 puncte pe meci, scrie News.ro.