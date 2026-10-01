U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă categoric de echipa italiană Maxima Roma, cu scorul de 89-55 (34-18, 21-12, 27-10, 7-15), miercuri seara, în Palazzetto dello Sport, în primul său meci din Grupa B a competiţiei de baschet masculin EuroCup.

Campioana Românei se află la cel de-al cincilea sezon consecutiv în BKT EuroCup, în timp ce Maxima Roma, echipă înfiinţată anul acesta, mai disputase doar un meci, în campionatul Italiei, după ce a achiziţionat licenţa de la Pallacanestro Brescia.

Echipa italiană a dominat autoritar meciul în primele sale trei sferturi, asigurându-şi un avantaj consistent, care nu i-a pus victoria sub semnul întrebării niciun moment.

''U'' nu a putut conta în acest meci pe Uros Plavsic şi Otis Livingston.

Cei mai buni jucători ai clujenilor au fost Javonte Smart, cu 12 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive, Dusan Beslac, 10 p, 7 rec, Kristian Kullamae, 12 p.

De la gazde s-au evidenţiat Matt Ryan, cu 16 p, 4 rec, 3 pd, Mirza Alibegovic, 14 p, Brynton Lemar, 14 p, Giovanni Veronesi, 11 p, Miro Bilan, 10 p, 5 rec.

Marţi, tot în Grupa B, Umana Reyer Venezia a dispus de Skyliners Frankfurt cu 104-72, în timp ce miercuri, Siauliai Basketball a câştigat meciul cu London Lions, 74-71, iar La Laguna Tenerife a trecut de Turk Telekom Ankara, cu 82-75.

U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci pe 7 octombrie, acasă, cu Umana Reyer Venezia.

Agerpres