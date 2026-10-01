Cu ce sumă a fost vândut un tricou purtat de Michael Jordan din sezonul „Last Dance”

Cu ce sumă a fost vândut un tricou purtat de Michael Jordan din sezonul „Last Dance” Baschet Cea mai tragica zi din viata lui Michael Jordan. Cum a fost asasinat tatal sau si ce s-a intamplat cu criminalii
Alexandru Hațieganu
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Cu ce sumă a fost vândut un tricou purtat de Michael Jordan din sezonul „Last Dance”.

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Michael Jordantricousumalast dancebaschetNBAChicago Bulls
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Tricoul lui Michael Jordan din meciul 3 al finalei NBA din 1998 s-a vândut marţi pentru 12,26 milioane de dolari, doborând recordul pentru un obiect de colecţie legat de Jordan.

Cu ce sumă a fost vândut un tricou purtat de Michael Jordan din sezonul „Last Dance”

Acest tricou, din cel de-al şaselea şi ultimul sezon în care Jordan a câştigat titlul NBA, în cadrul campaniei sale finale „Last Dance” alături de Bulls, a fost scos la vânzare de antreprenorul Ryan Gough şi vândut la Joopiter, casa de licitaţii a lui Pharrell Williams, scrie NEWS.ro.

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Acesta a depăşit recordul anterior pentru un obiect de colecţie legat de Jordan, care era de 10,091 milioane de dolari pentru tricoul purtat în meciul 1 din aceeaşi finală.

„Puţine obiecte din istoria sportului întruchipează măreţia atât de complet precum tricoul lui Michael Jordan din meciul 3 al finalei NBA din 1998”, a precizat Joopiter în anunţul de licitaţie online pentru tricou, cu o estimare a preţului cuprinsă între 10 şi 15 milioane de dolari.

"Purtat în timpul campaniei „The Last Dance”... acesta marchează apogeul unei ere care a transformat baschetul într-un fenomen cultural global. Astăzi, se numără printre cele mai importante obiecte de colecţie din sport purtate în meciuri care au ajuns vreodată pe piaţă.”

Preţul de vânzare al acestui tricou, deşi reprezintă un record pentru Jordan, abia ajunge la jumătate din suma totală a celui mai mare preţ plătit vreodată pentru un obiect sportiv purtat în meci în istoria licitaţiilor. Această onoare îi revine tricoului pe care Babe Ruth l-a purtat în World Series din 1932, care s-a vândut cu 24,12 milioane de dolari în 2024.

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