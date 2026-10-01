După două etape, România nu are niciun punct în grupa din Liga Națiunilor. Tricolorii au debutat cu un eșec cu Suedia, scor 1-2, iar, mai apoi, pe Arena Națională, echipa națională a pierdut în fața Bosniei, scor 2-4.

Federația Poloneză de Fotbal, vizată de o anchetă amplă înaintea meciului cu România

Naționala lui Gică Hagi speră să obțină primele puncte în meciul cu Polonia, mai ales că fotbalul polonez trece printr-o adevărată criză. Selecționerul Jan Urban este ”pe făraș”, iar meciul cu România este capital pentru viitorul său.

În același timp, Federația Poloneză de Fotbal este vizată de o anchetă amplă pentru un prejudiciu de aproape un milion de euro. Totul a început în 2023, când Federația Poloneză de Fotbal a semnat un contract cu Publicon Sport, o companie responsabilă pentru parteneriatele de sponsorizare ale echipei naționale și ale federației.

Acordul care a fost descris drept unul ”secret” ar fi avut numeroase probleme.

”Federația nu ar putea să rezilieze contractul și ar trebui, de asemenea, să transfere anual către Publicon minimum 4,4 milioane de zloți (n.r. un milion de euro) din vânzarea de produse și licențe noi (indiferent de veniturile proprii obținute din aceste vânzări). În plus, intermediarul ar fi încasat comisioane pentru contracte la negocierea cărora nu a participat (această lipsă de implicare fiind confirmată de sponsori), a scris Hubert Rybkowski de la Sport.pl în decembrie anul trecut.

Procurorii au ajuns la sediul federației și au demarat investigația a dezvăluit jurnalistul Artur Warcholinski: ”Este vorba despre „management defectuos și provocarea unor prejudicii materiale semnificative, în valoare de cel puțin 4 milioane de zloți”. În cadrul acestei anchete, procuratura va verifica dacă persoanele responsabile de gestionarea patrimoniului Federației Poloneze de Fotbal, acționând împreună și de comun acord, „au încheiat, la 9 februarie 2023, un contract nejustificat din punct de vedere economic cu compania Publicon Sport...”.

Jerzy Brzeczek a reacționat după ce a fost propus la prima echipa a Poloniei

Reprezentativa pregătită de Jan Urban a debutat cu o remiză cu Bosnia, scor 0-0, iar, mai apoi, a pierdut drastic în fața Suediei, scor 1-3.

Din acest motiv se vorbește tot mai despre plecarea lui Jan Urban de pe banca tehnică. Federalii polonezi ar avea deja un nume pentru a-l înlocui pe Urban, Jerzy Brzeczek, selecționerul reprezentativei U21. Meciul cu România va fi unul decisiv pentru viitorul lui Jan Urban.

Întrebat despre posibilitatea de a prelua prima echipă a Poloniei, Brzeczek a transmis că principalul său obiectiv este să califice naționala de tineret la Campionatul European.

”E o întrebare dificilă. Sunt selecționerul naționalei U21, iar visul și obiectivul meu este să ne calificăm la Campionatul European. Prima noastră reprezentativă, cea mai importantă echipă națională, are în față meciuri foarte dificile și importante. Haideți să ne gândim la viitorul fotbalului polonez și să nu ne concentrăm pe nume”, a mai spus selecționerul reprezentativei de tineret a Poloniei.