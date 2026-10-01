Gestul făcut de Jorge Jesus după ce Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei

Câștigătorul a cinci Baloane de Aur nu s-a mai prezentat la antrenamente după ce a fost ”uitat” pe bancă, iar, în cele din urmă, a părăsit cantonamentul echipei naționale. Totul s-a petrecut miercuri seară, când Cristiano Ronaldo și-a chemat avionul privat și a decolat din Danemarca spre Madrid, la scurt timp după ce Jorge Jesus a declarat că el este cel care ia deciziile importante la naționala Portugaliei și nu este exclus ca Ronaldo să rămână din nou pe bancă.

Conform Marca, selecționerul Jorge Jesus și președintele Federației Portugheze de Fotbal, Pedro Proenca, au încercat să îl convingă pe Cristiano Ronaldo să se răzgândească și au mers chiar și la aeroport după starul de la Al Nassr. Insistențele lor nu au dat roade, iar legendarul fotbalist a decolat spre Madrid aproape de miezul nopții.

Spaniolii sunt destul de convinși că Ronaldo nu va mai evolua la echipa națională după evenimentele petrecute în ultimele zile, iar decizia sa cu privire la retragerea de la națională pare a fi una definitivă.