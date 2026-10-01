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Noua arena va fi amplasată în cartierul Pietralata

AS Roma a anunțat că, în martie 2027, va începe procesul de construire a noii arene a echipei. Aceasta va avea 60.605 locuri și va fi amplasată în cartirul Pietralata din Nord-Estul Capitalei Italiei, cunoscut ca un bastion muncitoresc, la aproximativ 10 kilometri de Stadio Olimpico, actualul stadion al echipei.

Proiectul a fost realizat de firma de arhitectură americană Populous, care a mai lucrat la Emirates Stadium (Arsenal / Londra), Estadio da Luz (Benfica / Lisabona), Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham / Londra) și Groupama Stadium and Training Centre (Olympique Lyon / Lyon). Rivala Lazio va rămâne să joace în continuare pe Stadio Olimpico, dar are și ea în plan să reconstruiască Stadio Flaminio.

Peluza galeriei va fi una impresionantă

Costul total se va ridica la 1.05 miliarde de euro, iar lucrărilor vor amenaja și 11.6 hectare de teren din jurul arenei, care vor fi transformate în parcuri și locuri publice, plus un muzeu, un magazin oficial și și o zonă comercială (30 de magazine, bar, restaurant). Lucrările ar trebui să se încheie până la finalul anului 2029, pentru că stadionul ar urma să găzduiască meciuri la Euro 2032.

Fondurile necesare construcției au fost puse la dispoziție de investitorii americani care dețin clubul AS Roma. De altfel, patronul Dan Friedkin, care are o avere de aproape 10 miliarde de euro și mai deține și clubul Everton din Premier League, s-a implicat personal în proiectarea peluzei sudice, care va găzdui galeria Curva Sud. Tribuna va fi una impresionantă și va avea 23.000 de locuri, tifoseria romană urmând să rivalizeze cu celebrele "Die Gelbe Wand" (Zidul Galben / Borussia Dormund), "The Kop" (Liverpool), "Curva Sud" (AC Milan) și "Virage Nord" (Olympique Marseille).

Foto - Getty Images, AS Roma (FB)