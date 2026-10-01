Răzvan Raț s-a retras din cariera de fotbalist în 2018, după un parcurs impresionant, în care a câștigat trofee și a evoluat în cele mai tari campionate din Europa. Fostul fundaș stânga a strâns 113 de selecții la echipa națională, unde reușea să impresioneze de fiecare dată prin forma sa fizică.

Transferurile pe care Răzvan Raț le-a ratat: Tottenham, Everton, Valencia, Beșiktaș sau Marseille

Răzvan Raț a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de fotbalist la Șahtior Donețk, acolo unde a evoluat între 2003 și 2013, și a reușit să câștige șapte titluri de campion și o Cupă UEFA.

Au urmat West Ham, unde a jucat în Premier League, dar și Rayo Vallecano și PAOK Salonic. Raț și-a încheiat cariera la Timișoara, la ACS Poli, în 2018.

Recent, în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, Raț a povestit cum a fost aproape de transferuri în Premier League, campionat care e transmis în direct și în exclusivitate de VOYO și VOYO Sport 1, dar și în Ligue 1, întrecere care se vede, de asemenea, pe VOYO și VOYO Sport 1.

Răzvan Raț: ”Mircea Lucescul îmi zicea să rămân la Șahtior”

În Anglia, pe vremea în care era legitimat la Șahtior Donețk, dar până să ajungă la West Ham, Răzvan Raț a fost aproape de Tottenham sau Everton, iar în Ligue 1 putea face pasul la Marseille. Din păcate, mutările au picat pe rând!

Apoi, fostul căpitan al echipei naționale a fost aproape și de Beșiktaș, dar regretatul Mircea Lucescu l-a rugat și l-a convins să rămână la Șahtior Donețk la acel moment.