VIDEO EXCLUSIV Incredibil! Ce transferuri a ratat Răzvan Raț în carieră: "Mircea Lucescu îmi zicea să rămân la Șahtior. Și am rămas!"

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SPORT.RO
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Răzvan Raț, carieră fabuloasă! Câștigător și de Cupa UEFA, cu Șahtior Donețk.

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transferurisahtiorvoyo sport liveRazvan RatMircea LucescuVOYO SPORT 1
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Răzvan Raț s-a retras din cariera de fotbalist în 2018, după un parcurs impresionant, în care a câștigat trofee și a evoluat în cele mai tari campionate din Europa. Fostul fundaș stânga a strâns 113 de selecții la echipa națională, unde reușea să impresioneze de fiecare dată prin forma sa fizică.

Transferurile pe care Răzvan Raț le-a ratat: Tottenham, Everton, Valencia, Beșiktaș sau Marseille

Răzvan Raț a obținut cele mai importante performanțe din cariera sa de fotbalist la Șahtior Donețk, acolo unde a evoluat între 2003 și 2013, și a reușit să câștige șapte titluri de campion și o Cupă UEFA.

Au urmat West Ham, unde a jucat în Premier League, dar și Rayo Vallecano și PAOK Salonic. Raț și-a încheiat cariera la Timișoara, la ACS Poli, în 2018.

Recent, în cadrul emisiunii VOYO Sport Live, Raț a povestit cum a fost aproape de transferuri în Premier League, campionat care e transmis în direct și în exclusivitate de VOYO și VOYO Sport 1, dar și în Ligue 1, întrecere care se vede, de asemenea, pe VOYO și VOYO Sport 1.

Răzvan Raț: ”Mircea Lucescul îmi zicea să rămân la Șahtior”

În Anglia, pe vremea în care era legitimat la Șahtior Donețk, dar până să ajungă la West Ham, Răzvan Raț a fost aproape de Tottenham sau Everton, iar în Ligue 1 putea face pasul la Marseille. Din păcate, mutările au picat pe rând!

Apoi, fostul căpitan al echipei naționale a fost aproape și de Beșiktaș, dar regretatul Mircea Lucescu l-a rugat și l-a convins să rămână la Șahtior Donețk la acel moment.

Răzvan Raț - imagini de colecție

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”După ce am plecat de la Șahtior, am aflat că am fost dorit de multe cluburi. Soarta a făcut să mă întâlnesc pe o plajă cu Harry Redknapp, care era antrenor la Tottenham de mult timp, și care mi-a spus: 'Nici nu ai idee de câte ori am vrut să te iau!' De câte ori a ofertat pentru mine. 

Dar, în același timp, mi se spunea, la Șahtior, în tot acel timp, să mă duc la birouri și să refacem contractul. Acum mă gândesc că, de fiecare dată când erau oferte, chiar dacă nu am știut, ei îmi făceau alt contract.

A fost vorba de Everton, de Tottenham, Valencia. Am avut apoi posibilitatea, în 2013, cu șase luni înainte să mi se termine contractul cu Șahtior, să merg și la Marseille, iar apoi, la câteva zile, la Beșiktaș. Au venit la București, dar Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, îmi zicea că avem meci cu Borussia Dortmund în Europa.

Echipele astea ofereau 600.000 de euro, să nu mai stau în acea jumătate de an la Șahtior. Pentru un jucător de 32 de ani, era o ofertă bună. Fundașii stânga sunt și mai ieftini decât un fundaș central și așa mai departe, și avea sens să plec pe această sumă.

Mircea Lucescu îmi zicea că avem meci greu, că mi se reface și contractul... . Până la urmă nu mi-a fost oferit un contract nou și tot am plecat de la Șahtior”, a povestit Răzvan Raț la VOYO Sport Live!

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