GALERIE FOTO Ce urmează pentru U-BT, după a treia eliminare consecutivă în sferturile Eurocup

Marcu Czentye
Cea mai bună echipă de baschet masculin din România speră cel puțin la event, în continuarea sezonului.

Calificată pentru al treilea an la rând între ultimele opt echipe din Eurocup, a doua competiție inter-cluburi din baschetul masculin european, U-BT Cluj-Napoca rămâne cu două obiective, în continuarea sezonului 2025/26.

Câștigătoare a Cupei României, după o finală dificilă, încheiată scor 85-84, gestionată inspirat, la Oradea, U-BT Cluj caută eventul, dar și un parcurs cât mai lung în Liga Adriatică de Baschet.

U-BT Cluj, în drum spre event și o calificare în ultimele opt echipe din Liga Adriatică de Baschet

Calificată în grupa câștigătorilor a Ligii ABA, U-BT Cluj mai are șase etape de disputat, în perioada 22 martie - 19 aprilie, interval în care va înfrunta echipele KK Bosna (tur-retur), Cedevita Olimpija (tur-retur), Steaua Roșie Belgrad (în deplasare) și Buducnost (acasă).

Echipele din Bosnia, Slovenia, Serbia și Muntenegru vor să blocheze echipa clujeană din parcursul său către top 6 în această grupă de opt.

Duel spectaculos în SC Derby – U BT Cluj / Foto: SC Derby
Echipa din Cluj, mai valoroasă ca niciodată: în campionat, va intra doar din fazele eliminatorii

Clasată pe locul 6, cu 28 de puncte, la 9 puncte în spatele liderului Partizan Belgrad, U-BT Cluj are șanse reale, în prima participare în Liga ABA, să acceadă în sferturile de finală.

Devine evident, în contextul dat, că partidele tur-retur cu Bosna și Cedevita - vecine de clasament - vor fi hotărâtoare cu privire la calificarea sau incapacitatea de a reuși această promovare, care garantează noi evenimente de baschet de cel mai înalt nivel, la Cluj-Napoca.

Pentru prima dată, de la înființare, U-BT Cluj-Napoca va juca în Liga Națională de Baschet Masculin doar o dată cu fazele eliminatorii.

Acest lucru a fost posibil deoarece Federația Română de Baschet a acordat clubului o derogare prin care Mihai Silvășan și baschetbaliștii antrenați s-au putut concentra asupra participărilor în Eurocup și Liga ABA.

Sferturile Eurocup, „un zid” pentru U-BT Cluj, dar un zid la care puțini ajung

Eliminată 75-72 de echipa turcă, Bahcesehir Kol., loc trei in campionatul autohton, după Fenerbahce și Beșiktaș, U-BT Cluj a condus o bună parte din sfertul patru al sfertului de finală jucat marți, 17 martie.

U-BT Cluj a condus inclusiv cu 71-70, dar minutele de final au făcut diferența în favoarea gazdelor.

Anii trecuți, U-BT Cluj ceda în sferturile Eurocup în fața Valenciei, 98-74, în 2025, respectiv în meci jucat acasă, cu London Lions, în 2024, scor 79-91.

