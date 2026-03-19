Calificată pentru al treilea an la rând între ultimele opt echipe din Eurocup, a doua competiție inter-cluburi din baschetul masculin european, U-BT Cluj-Napoca rămâne cu două obiective, în continuarea sezonului 2025/26.

Câștigătoare a Cupei României, după o finală dificilă, încheiată scor 85-84, gestionată inspirat, la Oradea, U-BT Cluj caută eventul, dar și un parcurs cât mai lung în Liga Adriatică de Baschet.

U-BT Cluj, în drum spre event și o calificare în ultimele opt echipe din Liga Adriatică de Baschet

Calificată în grupa câștigătorilor a Ligii ABA, U-BT Cluj mai are șase etape de disputat, în perioada 22 martie - 19 aprilie, interval în care va înfrunta echipele KK Bosna (tur-retur), Cedevita Olimpija (tur-retur), Steaua Roșie Belgrad (în deplasare) și Buducnost (acasă).

Echipele din Bosnia, Slovenia, Serbia și Muntenegru vor să blocheze echipa clujeană din parcursul său către top 6 în această grupă de opt.