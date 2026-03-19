Calificată pentru al treilea an la rând între ultimele opt echipe din Eurocup, a doua competiție inter-cluburi din baschetul masculin european, U-BT Cluj-Napoca rămâne cu două obiective, în continuarea sezonului 2025/26.
Câștigătoare a Cupei României, după o finală dificilă, încheiată scor 85-84, gestionată inspirat, la Oradea, U-BT Cluj caută eventul, dar și un parcurs cât mai lung în Liga Adriatică de Baschet.
U-BT Cluj, în drum spre event și o calificare în ultimele opt echipe din Liga Adriatică de Baschet
Calificată în grupa câștigătorilor a Ligii ABA, U-BT Cluj mai are șase etape de disputat, în perioada 22 martie - 19 aprilie, interval în care va înfrunta echipele KK Bosna (tur-retur), Cedevita Olimpija (tur-retur), Steaua Roșie Belgrad (în deplasare) și Buducnost (acasă).
Echipele din Bosnia, Slovenia, Serbia și Muntenegru vor să blocheze echipa clujeană din parcursul său către top 6 în această grupă de opt.
Echipa din Cluj, mai valoroasă ca niciodată: în campionat, va intra doar din fazele eliminatorii
Clasată pe locul 6, cu 28 de puncte, la 9 puncte în spatele liderului Partizan Belgrad, U-BT Cluj are șanse reale, în prima participare în Liga ABA, să acceadă în sferturile de finală.
Devine evident, în contextul dat, că partidele tur-retur cu Bosna și Cedevita - vecine de clasament - vor fi hotărâtoare cu privire la calificarea sau incapacitatea de a reuși această promovare, care garantează noi evenimente de baschet de cel mai înalt nivel, la Cluj-Napoca.
Pentru prima dată, de la înființare, U-BT Cluj-Napoca va juca în Liga Națională de Baschet Masculin doar o dată cu fazele eliminatorii.
Acest lucru a fost posibil deoarece Federația Română de Baschet a acordat clubului o derogare prin care Mihai Silvășan și baschetbaliștii antrenați s-au putut concentra asupra participărilor în Eurocup și Liga ABA.
Sferturile Eurocup, „un zid” pentru U-BT Cluj, dar un zid la care puțini ajung
Eliminată 75-72 de echipa turcă, Bahcesehir Kol., loc trei in campionatul autohton, după Fenerbahce și Beșiktaș, U-BT Cluj a condus o bună parte din sfertul patru al sfertului de finală jucat marți, 17 martie.
U-BT Cluj a condus inclusiv cu 71-70, dar minutele de final au făcut diferența în favoarea gazdelor.
Anii trecuți, U-BT Cluj ceda în sferturile Eurocup în fața Valenciei, 98-74, în 2025, respectiv în meci jucat acasă, cu London Lions, în 2024, scor 79-91.