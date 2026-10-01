Inițial, a apărut varianta U Cluj, și s-a vehiculat că Stanciu a bătut deja palma cu ”Șepcile Roșii”. Apoi, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis că sunt șanse mari ca fotbalistul să semneze cu echipa patronată de Gigi Becali.

În cadrul unei conferințe de presă din cantonamentu echipei naționale, Stanciu a declarat că Dalian Yingbo are prima șansă în legătură cu viitorul său. Totuși, Bogdan Lobonț crede că plecarea lui Stanciu din China este iminentă și că fotbalistul s-ar fi înțeles deja cu un club din România.

Mai mult, fostul mare portar nu exclude posibilitatea ca pe lângă U Cluj și FCSB să intre în joc și Rapid, având în vedere că Stanciu a evoluat pentru Genoa, cealaltă echipă patronată de Dan Șucu, și s-a vorbit în mai multe rânduri despre varianta în care căpitanul naționalei să ajungă în Giulești.

”Din ceea ce am văzut, pare că el are deja o decizie în cap în ceea ce privește viitorul lui. Am văzut declarația lui de la conferința de presă de dinaintea meciului cu Bosnia. S-ar putea să greșesc, să fi interpretat greșit, dar eu cred că el deja știe ce vrea să facă în iarnă.

A spus cu un ton de nostalgie: <<Bineînțeles, le port un respect deosebit celor din club, s-au comportat foarte bine cu mine și au ei prima opțiune>>, dar a fost ca și cum s-ar părea că lucrurile între ei s-au încheiat. Dacă e adevărat sau nu, nu am de unde să știu. Eu am interpretat mesajul lui cu uneltele mele.

Nu e că ar fi clar o venirea în România, ar fi clar pentru unii ce face el din iarnă. Tind să cred prin ceea ce a spus că probabilitatea mai mare e să nu mai continue în China.

Sunt trei echipe, patru că luăm în considerare și echipa actuală la care e, dar eu îmi permit să mă lărgesc puțin. Dacă intra și Rapid pe fir? Discuții legate de Rapid și de Nicușor Stanciu au mai fost”, a spus Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.