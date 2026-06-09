O piațetă din centrul Timișoarei, transformată în teren de baschet

Turneul de baschet 3x3 a fost dedicat seniorilor și a reunit la start 20 de echipe. Câștigătoarea acestei prime ediții a fost echipa Flash and Cash din Cluj-Napoca, după o finală câștigată cu Crocodilii din Tarnița, scor final 17-10. Titlul de MVP i-a revenit lui Darius Roșian, principalul marcator al echipei campioane, cu 37 de puncte, dintre care 26 venite din spatele semicercului.

Prima ediție a evenimentului și-a propus să transforme Piața Sfântul Gheorghe într-un loc interactiv, care să reunească comunitatea locală și dincolo de rutina zilnică.

Desfășurat sub sloganul “The Square becomes The Court” (n.r. - Piața se transformă în teren), evenimentul a energizat unul dintre punctele de atracție turistică din orașul bănățean. Muzică non-stop asigurată de Codru Festival, momente de dans cu trupa Flavours Studio Timișoara, concursuri pentru fani precum și o zonă de inițiere în baschet organizată de clubul MP Sport, au fost elementele care i-au ținut activi pe cei prezenți pe întreg parcursul zilei.

Evenimentul a fost organizat de către BrickbyBrick, cafenea de specialitate și susținut de Sipit, Sneakers Industry, Converse, Codru Festival și Riyo Chinese Fusion.