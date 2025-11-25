Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins-o fără drept de apel pe CSM Galaţi, cu scorul de 109-76 (27-16, 25-21, 30-27, 27-12), luni seara, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Orădenii au bifat a zecea victorie consecutivă din tot atâta partide, în timp ce gălăţenii au suferit al zecelea eşec.

De la oaspeţi s-au remarcat Emmanuel Nzekwesi, cu 25 de puncte, 6 recuperări, Thomas Bropleh, cu 22 p, 7 rec, şi Luca Năstruţ, cu 17 p, 3 rec.

