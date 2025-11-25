VIDEO Echipa din România cu parcurs perfect în acest campionat: 10 meciuri, 10 victorii!

Echipa din România cu parcurs perfect în acest campionat: 10 meciuri, 10 victorii! Baschet
CSM CSU Oradea nu are rival în sezonul regular.

CSM CSU OradeaEmmanuel NzekwesiThomas BroplehLuca NăstruţMarcus Lanell Randolph Jr
Vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins-o fără drept de apel pe CSM Galaţi, cu scorul de 109-76 (27-16, 25-21, 30-27, 27-12), luni seara, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Orădenii au bifat a zecea victorie consecutivă din tot atâta partide, în timp ce gălăţenii au suferit al zecelea eşec.

De la oaspeţi s-au remarcat Emmanuel Nzekwesi, cu 25 de puncte, 6 recuperări, Thomas Bropleh, cu 22 p, 7 rec, şi Luca Năstruţ, cu 17 p, 3 rec.

Marcus Lanell Randolph Jr a fost MVP-ul gălăţenilor, cu 20 p, 5 pase decisive, informează Agerpres.

”La Galați, băieții au jucat solid și au dus acasă încă o victorie.

Rămân neînvinși în LNBM și își continuă drumul cu aceeași consecvență.

Lucrurile mari se construiesc prin 𝐫𝐚̆𝐛𝐝𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐯𝐞𝐧𝐭̦𝐚̆.

🔴🔵 Hai, CSM!”, a postat la final gruparea din Oradea.

Clasamentul din Liga Națională de Baschet Masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 20 puncte (10 jocuri)

2. CS Rapid Bucureşti 16 (9)

3. FC Argeş Piteşti 15 (9)

4. CS Dinamo Bucureşti 15 (10)

5. CSO Voluntari 15 (9)

...

* Campioana en-titre U-BT Cluj-Napoca nu participă în sezonul regular și va intra în competiție direct în play-off.

Foto: Sorin Pană / CSM Oradea

