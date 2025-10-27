VIDEO Victorie în Cupă în penultima secundă de joc!

Victorie &icirc;n Cupă &icirc;n penultima secundă de joc! Baschet
Alexandru Hațieganu
Meci de poveste astăzi la Galați.

CSU SibiuMonyea Durrell PrattMichael Anthony Randolph JrMarcus Lanell Randolph JrCSM Galati
BC CSU Sibiu a obţinut o victorie dramatică pe terenul echipei CSM Galaţi, cu scorul de 79-77 (18-17, 12-15, 24-24, 25-21), luni seara, în prima manşă a turului întâi al Cupei României la baschet masculin.

Monyea Durrell Pratt a marcat coşul victoriei în penultima secundă de joc.

Monyea Durrell Pratt, erou în CSM Galați - CSU Sibiu 77-79, dar MVP-uri au fost Michael Anthony Randolph Jr și Marcus Lanell Randolph Jr

De la învingători s-au remarcat Michael Anthony Randolph Jr, cu 17 puncte, 5 recuperări, 4 pase decisive, Keith Martin Stone, 17 p, 3 rec, Anastasios Zetos, 14 p, 6 rec, Monyea Durrell Pratt, 12 p, 4 rec.

Marcus Lanell Randolph Jr a fost cel mai bun de la gălăţeni, cu 20 p, susţinut de Martynas Arlauskas, 16 p, 3 rec, Mihailo Jovicic, 14 p, 3 rec, Dragoş Lucian Axinte, 13 p, 4 rec.

Manşa secundă se va juca pe 13 noiembrie, la Sibiu.

În turul al doilea, câştigătoarea o va înfrunta pe CSM Târgu Mureş.

Info: Agerpres / Foto: CSU Sibiu / Video: FRB TV

