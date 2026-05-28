VIDEO Dramatism total în finala campionatului!

Dramatism total în finala campionatului! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

U-BT Cluj și CSM Oradea luptă din nou pentru titlu.

TAGS:
U-BT ClujCSM OradeaDaron RussellMitchell CreekEmmanuel Nzekwesi
Din articol

U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 88-83 (24-28, 21-11, 22-22, 21-22), joi seara, în Oradea Arena, în al doilea meci al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin.

Cele două echipe sunt acum la egalitate, 1-1, după ce vicecampioana s-a impus în prima partidă cu 87-84.

88-83 pentru clujeni și 1-1 la general

Scorul era egal în meciul de joi, cu 53 de secunde înainte de final, 83-83, dar campioana a marcat cinci puncte consecutive şi a obţinut victoria.

Daron Russell a fost cel mai bun jucător al clujenilor, cu 17 puncte, 7 recuperări, 9 pase decisive, Nighael Reece Ceaser a contribuit cu 12 p, 6 rec, Mitchell Creek a înscris 13 puncte, Iverson Latrell Molinar Jones a marcat 14 puncte, iar Dusan Miletic s-a evidenţiat cu 15 p, 8 rec., conform Agerpres.

Cei mai buni de la orădeni au fost Kristopher Jameil Richard, 11 p, 8 rec, Nicolae Bogdan Nicolescu, 14 p, 7 rec, Sayeed Al Kabir Pridgett, 15 p, Emmanuel Nzekwesi, 15 p, 4 rec, Jaizec Jordan Lottie, 12 p, 5 pd.

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din cinci partide, următoarele două partide fiind programate la Cluj-Napoca, pe 1 şi 3 iunie.

U-BT Cluj-Napoca o înfruntă pe CSM CSU Raiffeisen Oradea în finală pentru a patra oară la rând, clujenii având deja trei titluri consecutive din aceste dispute.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Cum a fost numit Andrei Rațiu în Spania după ce Rayo Vallecano a pierdut finala Conference League
Cum a fost numit Andrei Rațiu în Spania după ce Rayo Vallecano a pierdut finala Conference League
Denis Drăguș i-a convins! Atacantul român e gata să semneze
Denis Drăguș i-a convins! Atacantul român e gata să semneze
Veste majoră pentru Dinamo și FCSB, cu 24 de ore înaintea finalei barajului pentru Conference League
Veste majoră pentru Dinamo și FCSB, cu 24 de ore înaintea finalei barajului pentru Conference League
Cum l-a numit Florentino Perez pe Jose Mourinho după zvonurile revenirii la Real Madrid
Cum l-a numit Florentino Perez pe Jose Mourinho după zvonurile revenirii la Real Madrid
Are nunta programată și va lipsi de la meciul sezonului! Marea absență din Dinamo - FCSB
Are nunta programată și va lipsi de la meciul sezonului! Marea absență din Dinamo - FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Ancelotti revine în fotbalul european! Va antrena o echipă din Champions League

Ancelotti revine în fotbalul european! Va antrena o echipă din Champions League

Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă: ”Pentru prima dată în istoria clubului”

Dinamo pregătește o mutare spectaculoasă: ”Pentru prima dată în istoria clubului”



Recomandarile redactiei
Veste majoră pentru Dinamo și FCSB, cu 24 de ore înaintea finalei barajului pentru Conference League
Veste majoră pentru Dinamo și FCSB, cu 24 de ore înaintea finalei barajului pentru Conference League
Denis Drăguș i-a convins! Atacantul român e gata să semneze
Denis Drăguș i-a convins! Atacantul român e gata să semneze
Pronosticul lui Vali Badea înainte de Dinamo - FCSB
Pronosticul lui Vali Badea înainte de Dinamo - FCSB
Ce au făcut Ogăraru și Oprița în momentul în care foștii jucători ai Stelei au mers să salute galeria
Ce au făcut Ogăraru și Oprița în momentul în care foștii jucători ai Stelei au mers să salute galeria
Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic
Steaua - Rapid 0-0! Remiză albă în reeditarea sfertului UEFAntastic
Alte subiecte de interes
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Sportul din România care trimite două echipe masculine în aceeași grupă din Champions League!
Sportul din România care trimite două echipe masculine în aceeași grupă din Champions League!
CSM Oradea face spectacol în Champions League! Victorie fără drept de apel pentru formația lui Cristian Achim
CSM Oradea face spectacol în Champions League! Victorie fără drept de apel pentru formația lui Cristian Achim
Oradea o bate pe U-BT Cluj în primul meci și se anunță o finală incendiară!
Oradea o bate pe U-BT Cluj în primul meci și se anunță o finală incendiară!
U Cluj, înfrângere teribilă în meciul decisiv!
U Cluj, înfrângere teribilă în meciul decisiv!
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!