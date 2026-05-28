Cele două echipe sunt acum la egalitate, 1-1, după ce vicecampioana s-a impus în prima partidă cu 87-84.

U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CSM CSU Raiffeisen Oradea cu scorul de 88-83 (24-28, 21-11, 22-22, 21-22), joi seara, în Oradea Arena, în al doilea meci al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin.

Scorul era egal în meciul de joi, cu 53 de secunde înainte de final, 83-83, dar campioana a marcat cinci puncte consecutive şi a obţinut victoria.

Daron Russell a fost cel mai bun jucător al clujenilor, cu 17 puncte, 7 recuperări, 9 pase decisive, Nighael Reece Ceaser a contribuit cu 12 p, 6 rec, Mitchell Creek a înscris 13 puncte, Iverson Latrell Molinar Jones a marcat 14 puncte, iar Dusan Miletic s-a evidenţiat cu 15 p, 8 rec., conform Agerpres.

Cei mai buni de la orădeni au fost Kristopher Jameil Richard, 11 p, 8 rec, Nicolae Bogdan Nicolescu, 14 p, 7 rec, Sayeed Al Kabir Pridgett, 15 p, Emmanuel Nzekwesi, 15 p, 4 rec, Jaizec Jordan Lottie, 12 p, 5 pd.

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din cinci partide, următoarele două partide fiind programate la Cluj-Napoca, pe 1 şi 3 iunie.

U-BT Cluj-Napoca o înfruntă pe CSM CSU Raiffeisen Oradea în finală pentru a patra oară la rând, clujenii având deja trei titluri consecutive din aceste dispute.