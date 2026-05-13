CS Dinamo Bucureşti a învins-o dramatic pe CSM CSU Raiffeisen Oradea, cu scorul de 81-80 (24-22, 25-23, 14-21, 18-14), marţi seara, în Oradea Arena, în al doilea meci al semifinalei Ligii Naţionale de baschet masculin.

Cu aproape două minute înainte de final, Dinamo avea 81-76, dar a reuşit să reziste până la final, primind doar patru puncte.

Ousmane Drame a reuşit un double-double, cu 19 puncte şi 11 recuperări pentru învingători, Jonathan Stark a înscris 12 puncte, iar Marcus Lewis 10.