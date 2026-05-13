VIDEO Dinamo a reușit surpriza sezonului: ”Told ya”! A câștigat la favorita Oradea în semifinale

Dinamo a reușit surpriza sezonului: ”Told ya”! A câștigat la favorita Oradea în semifinale Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Egalitate la general în duelul pentru finală dintre Dinamo și CSM CSU Oradea.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiCSM CSU OradeaOusmane DrameJonathan StarkMarcus Lewis
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a învins-o dramatic pe CSM CSU Raiffeisen Oradea, cu scorul de 81-80 (24-22, 25-23, 14-21, 18-14), marţi seara, în Oradea Arena, în al doilea meci al semifinalei Ligii Naţionale de baschet masculin.

CSM CSU Oradea - Dinamo 80-81, cu Ousmane Drame de la învingători MVP

Cu aproape două minute înainte de final, Dinamo avea 81-76, dar a reuşit să reziste până la final, primind doar patru puncte.

Ousmane Drame a reuşit un double-double, cu 19 puncte şi 11 recuperări pentru învingători, Jonathan Stark a înscris 12 puncte, iar Marcus Lewis 10.

De la gazde s-au remarcat Kristopher Jameil Richard, cu 19 p, Emmanuel Nzekwesi, 15 p, 6 rec, şi Thomas Bropleh, 10 p, 8 rec, 3 pase decisive, scrie Agerpres.

Semifinalele au loc după sistemul cel mai bun din cinci partide, iar următoarele două se vor juca la Bucureşti, pe 17 şi 19 mai.

Dinamo: ”Incredibil final la Oradea”

”BASCHET. 🤯🤯🤯🤯

Incredibil final la Oradea. Ne-am “ținut cu dinții” de avantajul creat în sfertul 4. Un efort colectiv extraordinar și o victorie meritată. 1-1, revenim în sala Dinamo.

Ousmane Drame a reușit un double-double cu 19 puncte și 11 recuperări. El a fost secondat pe tabelă de Jonathan Stark cu 12 puncte și Marcus Lewis cu 10.

Good job, lads! LET’S GO 🔥🔥🔥”, a postat la final CS Dinamo București.

”Told ya”, a completat pagina CS Dinamo Baschet:

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
Demi Moore, apariție spectaculoasă la Cannes 2026 într-o rochie care i-a evidențiat silueta. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, de la 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”



Recomandarile redactiei
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
„Insuccesul meu, performanța erei lui!” Marius Șumudică, nemilos cu Dan Șucu, finanțatorul Rapidului
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Corespondență de la Roma | Sold-out la Lazio - Inter! Nu se mai găsesc bilete nici pe platformele de ”reselling”
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Cu cine va juca câștigătoarea Cupei României în Europa League. Diferențe majore între U Cluj și Craiova
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea duelului de foc pentru finala de la Roma
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo a ajuns la 12 victorii consecutive! O fază absolut fabuloasă și ”Business as usual”
Dinamo a ajuns la 12 victorii consecutive! O fază absolut fabuloasă și ”Business as usual”
Rapid a reușit surpriza campionatului! A învins liderul în Giulești
Rapid a reușit surpriza campionatului! A învins liderul în Giulești
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!