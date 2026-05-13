CS Dinamo Bucureşti a învins-o dramatic pe CSM CSU Raiffeisen Oradea, cu scorul de 81-80 (24-22, 25-23, 14-21, 18-14), marţi seara, în Oradea Arena, în al doilea meci al semifinalei Ligii Naţionale de baschet masculin.
CSM CSU Oradea - Dinamo 80-81, cu Ousmane Drame de la învingători MVP
Cu aproape două minute înainte de final, Dinamo avea 81-76, dar a reuşit să reziste până la final, primind doar patru puncte.
Ousmane Drame a reuşit un double-double, cu 19 puncte şi 11 recuperări pentru învingători, Jonathan Stark a înscris 12 puncte, iar Marcus Lewis 10.
De la gazde s-au remarcat Kristopher Jameil Richard, cu 19 p, Emmanuel Nzekwesi, 15 p, 6 rec, şi Thomas Bropleh, 10 p, 8 rec, 3 pase decisive, scrie Agerpres.
Semifinalele au loc după sistemul cel mai bun din cinci partide, iar următoarele două se vor juca la Bucureşti, pe 17 şi 19 mai.
Dinamo: ”Incredibil final la Oradea”
”BASCHET. 🤯🤯🤯🤯
Incredibil final la Oradea. Ne-am “ținut cu dinții” de avantajul creat în sfertul 4. Un efort colectiv extraordinar și o victorie meritată. 1-1, revenim în sala Dinamo.
Good job, lads! LET’S GO 🔥🔥🔥”, a postat la final CS Dinamo București.
”Told ya”, a completat pagina CS Dinamo Baschet: