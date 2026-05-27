VIDEO Oradea o bate pe U-BT Cluj în primul meci și se anunță o finală incendiară!

Oradea o bate pe U-BT Cluj în primul meci și se anunță o finală incendiară! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul baschetului românesc a oferit din nou spectacol.

TAGS:
CSM OradeaU-BT ClujDinamoEmmanuel NzekwesiDaron Russellcs dinamo bucuresti
Din articol

CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins-o pe U-BT Cluj-Napoca, în primul meci al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin, cu scorul de 87-84 (22-28, 27-14, 22-29, 16-13), marţi seara, în Oradea Arena.

Cele două echipe au alternat perioadele bune cu altele mai slabe, diferenţa făcându-se în ultimele secunde de joc.

CSM CSU Raiffeisen Oradea - U-BT Cluj 87-84 în duelul băncilor pentru titlu

Cu 2 minute şi 17 secunde rămase de joc, scorul era egal, 84-84. Orădenii au transformat două aruncări libere prin Lottie, iar clujenii s-au întrecut în greşeli. 

Tot CSM a reuşit să înscrie prin Bropleh, care a fructificat una din cele patru libere pe care le-a primit, oaspeţii ratând mai multe aruncări de trei puncte.

Emmanuel Nzekwesi vs Daron Russell în duelul starurilor

Emmanuel Nzekwesi a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 21 puncte şi 7 recuperări, Kristopher Jameil Richard (foto) s-a remarcat cu 14 puncte, 5 recuperări, 6 pase decisive, Thomas Bropleh a adăugat 13 p, 4 rec, iar Nicolae Bogdan Nicolescu, 10 p, 5 rec.

De la campioni s-au evidenţiat Daron Russell, cu 28 p, 4 rec, 3 pd, Mitchell Creek, cu 13 p, 4 rec, Iverson Latrell Molinar Jones, 12 p, Dusan Miletic, 12 p, 7 rec, Trey Leavitt Woodbury, 10 p, 6 rec.

A patra finală consecutivă între Cluj și Oradea

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din cinci partide, meciul al doilea fiind programat tot la Oradea, pe 28 mai.

U-BT Cluj-Napoca o înfruntă pe CSM CSU Raiffeisen Oradea în finală pentru a patra oară la rând, clujenii având deja trei titluri consecutive.

Dinamo a câștigat primul meci din finala mică, 102-94 cu Craiova, cu Stark irezistibil

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 102-94 (20-23, 19-19, 17-27, 28-15, 18-10), după prelungiri, luni seara, în Sala Dinamo, în primul meci al finalei mici a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Cu 18 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar, craiovenii conduceau cu 84-82, Dinamo a egalat după un coş reuşit de Stark când mai erau 8 secunde, dar Dishman a ratat aruncarea care le putea aduce victoria oaspeţilor.

Dinamo a făcut diferenţa în prelungiri, câştigând clar.

Jonathan Christopher Stark, cu 30 puncte, 3 recuperări, 6 pase decisive, Marcus Anthony Lewis, 19 p, 5 rec, Viaceslav Bobrov, 13 p, 14 rec, Ousmane Drame, 13 p, 11 rec, s-au remarcat de la Dinamo.

Cei mai buni de la oaspeţi au fost De Andre Ramon Dishman, 26 p, 8 rec, Vlad Răzvan Nistor, 25 p, 3 rec, Samuel Lee Jr Sessoms, 19 p, 9 rec, 11 pd, Kendall Tyrek Robinson, 16 p, 8 rec.

Finala are loc după sistemul cel mai bun din trei partide, următoarea fiind programată pe 29 mai, la Craiova. Agerpres

VIDEO EXCLUSIV Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
Dinamo bate pe Steaua și este în finală! Situație RARISIMĂ în ”Eternul derby”
ULTIMELE STIRI
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Băieții lui Stoichiță! Panama, lot plin de jucători de peste 35 de ani pentru Campionatul Mondial
Băieții lui Stoichiță! Panama, lot plin de jucători de peste 35 de ani pentru Campionatul Mondial
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Universitatea Craiova a plătit 800.000 de euro pentru rezilierea contractului antrenorului! Mihai Rotaru: ”Am avut ceva probleme!”

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide

Corvinul, pusă pe fapte mari după promovare! Îl vrea pe atacantul cu sezon de vis: 16 goluri în 22 de partide

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem

Pancu anunță primele 4 mutări de la Rapid! Cum ar putea arăta noul sistem



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre plecarea de la Gaziantep: ”Va trebui să existe o discuție!”
Băieții lui Stoichiță! Panama, lot plin de jucători de peste 35 de ani pentru Campionatul Mondial
Băieții lui Stoichiță! Panama, lot plin de jucători de peste 35 de ani pentru Campionatul Mondial
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Scaloni a spus ce se întâmplă cu Leo Messi înainte de Cupa Mondială
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Un patron din Superligă, gata de o decizie radicală după finalul de sezon: ”E grav”
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Răsturnare de situație în cazul lui Andy Robertson
Alte subiecte de interes
Sportul din România care trimite două echipe masculine în aceeași grupă din Champions League!
Sportul din România care trimite două echipe masculine în aceeași grupă din Champions League!
CSM Oradea face spectacol în Champions League! Victorie fără drept de apel pentru formația lui Cristian Achim
CSM Oradea face spectacol în Champions League! Victorie fără drept de apel pentru formația lui Cristian Achim
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
U Cluj l-a transferat pe căpitanul naționalei Finlandei!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Cu cine va juca U-BT Cluj în manșă unică pentru un loc în semifinalele EuroCup. Vor fi 10.000 de fani la Cluj-Napoca!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
CITESTE SI
Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

stirileprotv Calcule. Cât vor câștiga polițiștii și magistrații după noua lege a salarizării. Suma în funcție de grad

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

stirileprotv Cui dă statul român peste 560.000 de dolari lunar pentru a păstra buna relație cu SUA. Firma care îi va încasa

FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

stirileprotv FOTO | Ferrari a lansat Luce, primul său model 100% electric. Cum arată bijuteria de 500.000 de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!