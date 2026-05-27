Cele două echipe au alternat perioadele bune cu altele mai slabe, diferenţa făcându-se în ultimele secunde de joc.

CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins-o pe U-BT Cluj-Napoca, în primul meci al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin, cu scorul de 87-84 (22-28, 27-14, 22-29, 16-13), marţi seara, în Oradea Arena.

Cu 2 minute şi 17 secunde rămase de joc, scorul era egal, 84-84. Orădenii au transformat două aruncări libere prin Lottie, iar clujenii s-au întrecut în greşeli.

Tot CSM a reuşit să înscrie prin Bropleh, care a fructificat una din cele patru libere pe care le-a primit, oaspeţii ratând mai multe aruncări de trei puncte.

Emmanuel Nzekwesi vs Daron Russell în duelul starurilor

Emmanuel Nzekwesi a fost cel mai bun om al gazdelor, cu 21 puncte şi 7 recuperări, Kristopher Jameil Richard (foto) s-a remarcat cu 14 puncte, 5 recuperări, 6 pase decisive, Thomas Bropleh a adăugat 13 p, 4 rec, iar Nicolae Bogdan Nicolescu, 10 p, 5 rec.

De la campioni s-au evidenţiat Daron Russell, cu 28 p, 4 rec, 3 pd, Mitchell Creek, cu 13 p, 4 rec, Iverson Latrell Molinar Jones, 12 p, Dusan Miletic, 12 p, 7 rec, Trey Leavitt Woodbury, 10 p, 6 rec.

A patra finală consecutivă între Cluj și Oradea

Finala se dispută după sistemul cel mai bun din cinci partide, meciul al doilea fiind programat tot la Oradea, pe 28 mai.

U-BT Cluj-Napoca o înfruntă pe CSM CSU Raiffeisen Oradea în finală pentru a patra oară la rând, clujenii având deja trei titluri consecutive.

Dinamo a câștigat primul meci din finala mică, 102-94 cu Craiova, cu Stark irezistibil

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 102-94 (20-23, 19-19, 17-27, 28-15, 18-10), după prelungiri, luni seara, în Sala Dinamo, în primul meci al finalei mici a Ligii Naţionale de baschet masculin.

Cu 18 secunde înainte de expirarea timpului regulamentar, craiovenii conduceau cu 84-82, Dinamo a egalat după un coş reuşit de Stark când mai erau 8 secunde, dar Dishman a ratat aruncarea care le putea aduce victoria oaspeţilor.

Dinamo a făcut diferenţa în prelungiri, câştigând clar.

Jonathan Christopher Stark, cu 30 puncte, 3 recuperări, 6 pase decisive, Marcus Anthony Lewis, 19 p, 5 rec, Viaceslav Bobrov, 13 p, 14 rec, Ousmane Drame, 13 p, 11 rec, s-au remarcat de la Dinamo.

Cei mai buni de la oaspeţi au fost De Andre Ramon Dishman, 26 p, 8 rec, Vlad Răzvan Nistor, 25 p, 3 rec, Samuel Lee Jr Sessoms, 19 p, 9 rec, 11 pd, Kendall Tyrek Robinson, 16 p, 8 rec.

Finala are loc după sistemul cel mai bun din trei partide, următoarea fiind programată pe 29 mai, la Craiova. Agerpres

VIDEO EXCLUSIV Baschetbalistul Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro