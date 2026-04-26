Astăzi, în primul derby Dinamo - Rapid al zilei, echipa din Ștefan cel Mare s-a impus cu 94-85 în fața rivalilor din Giulești, în al doilea meci din sferturile de finală ale Ligii Naționale de baschet masculin.

Dinamo - Rapid 94-85, cu Jonathan Stark și Marcus Lewis în formă

”Galop de sănătate pentru ⬜️🟥 și luăm meciul doi al sferturilor de finală!

Stark (21 de puncte, 7 recuperări) și Lewis (17 puncte, 2 recuperări, 3 pase decisive) au incendiat apărarea giuleștenilor și au pus serios umărul la restabilirea egalității în această serie.

Dinamo a arătat cu totul altfel dar va fi nevoie să ne dăruim și mai mult pentru că urmează două meciuri dificile acasă la Rapid”, a postat la final pagina CS Dinamo Baschet.

În primul meci din sferturile de finală, Rapid reușise surpriza în Sala Dinamo, victorie cu 85-83.