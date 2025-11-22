Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia FMP Belgrad, scor 104-98 (53-54), în etapa a VIII-a din Grupa A a Ligii Adriatice. A fost a cincea victorie pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care îşi consolidează locul 2 în clasament, cu 12 puncte, după liderul neînvins Dubai Basketball (14).

Campioana U BT Cluj, un nou succes în Liga Adriatică

Principalii marcatori ai partidei au fost Barna 24 puncte, Radosavljevic 19 și Stefanovic 16 pentru gazde, respectiv Miletic 28, Creek 20 și Guzman 17 pentru U BT Cluj.

În etapa a VIII-a s-a mai jucat meciul dintre KK Split – KK Krka 80-91, celelalte programate fiind între Partizan Belgrad – SC Derby şi KK Borac Čačak – Igokea.

La fiecare meci din această etapă jucătorii poartă la încălzire tricouri cu mesaje împotriva violenţei domestice, iar sub ochi au urme de ruj roşu, în cadrul campaniei „Break the silence, end the violence”, iniţiată de Liga Adriatică, cu ocazia Zilei Internaţionale de Eliminare a Violenţei Împotriva Femeilor, marcată anual în 25 noiembrie.

Parcursul campioanei U BT Cluj din competiție

Până în prezent, U BT Cluj a obţinut următoarele rezultate în grupa A: 85-83 cu KK Krka Novo mesto, 77-81 cu Dubai Basketball, 80-87 cu KK Split, 106-84 cu Igokea, 97-76 cu KK Borac Čačak şi 95-82 cu SC Derby.

Liga Adriatică se întrerupe pentru meciurile din preliminariile FIBA World Cup, urmând a se relua în 7 decembrie, atunci când campioana României va găzdui o confruntare istorică şi în premieră cu multipla campioană Partizan Belgrad. Biletele pentru acel meci s-au epuizat rapid la vânzarea online din 20 noiembrie, iar în 7 decembrie vor mai fi disponibile doar 200 de tichete direct la caseria BT Arena.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri încrucişate, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul „cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).



News.ro

