Naţionala României a fost învinsă joi, la Salonic, de puternica reprezentivă a Greciei, scor 91-64 (45-29), în primul meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul a reprezentat şi debutul americanului Daron Russell, de la campioana U BT Cluj, naturalizat în octombrie.

România, eșec usturător împotriva Greciei

Principalii marcatori ai partidei au fost Larentzakis 18 puncte, Samodurov 16 și Persidis 16 pentru Grecia, medaliată cu bronz la ultima ediţie a EuroBasket, respectiv Măciucă 13, Tohătan 9, Uţă 8, Căţe 8 și Russell 7, pentru România, care a condus doar în primul minut (2-0 şi 4-2).

Reprezentativa tricoloră nu a participat niciodată la World Cup, iar acum încearcă să profite de reuşita calificării în turul I al preliminariilor europene.

De asemenea, nu a mai învins Grecia din anii 70, ultimul succes într-un meci oficial fiind în 1975 (scor 71-61), în preliminariile Campionatului European.

De atunci, elenii s-au impus fără probleme, iar ultima confruntare a avut loc în 23 noiembrie 2002, în preliminariile CE, când revenise pentru scurt timp în circuitul naţionalei şi Ghiţă Mureşan. Grecia a câştigat atunci cu 103-45, iar din lotul tricolor făcea parte şi actualul manager al reprezentativei, Cătălin Burlacu.

Urmează partida cu Muntenegru

Duminică, tricolorii vor găzdui, la Piteşti, echipa Muntenegru, în etapa a II-a. FR Baschet a anunţat că fanii vor avea acces gratuit la meci.

Programul complet al echipei României din grupa B, contând pentru turul I al preliminariilor europene, este următorul: România – Muntenegru (30 noiembrie), Portugalia – România (27 februarie 2026), România – Portugalia (2 martie), România – Grecia (2 iulie) şi Muntenegru – România (5 iulie).

După turul I din preliminariile europene, primele trei clasate se califică în turul II, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe.

Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027, la startul căreia se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Parcursul tricolorii din precalificări

Tricolorii au început parcursul spre turneul final din precalificări, în care au obţinut rezultatele: 72-76 şi 84-78 cu Luxemburg, 75-62 şi 85-71 cu Norvegia (turul I) şi 80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord, 76-64 şi 66-86 cu Ungaria (turul II).

Cupa Mondială din 2027 va avea loc între 27 august – 12 septembrie în Qatar, care este singura naţiune calificată direct la turneul final. Celelalte 31 vor fi stabilite în calificările continentale din Africa, America, Asia (inclusiv Oceania) şi Europa, care se vor încheia în 2 martie 2027. La startul calificărilor se află 80 de echipe naţionale.



