Principalii marcatori ai partidei au fost Russell 23 puncte, Molinar 17, Woodbury 14, pentru campioana României, respectiv Tyree 25, Gavrilovic 13, Popovic 9, pentru echipa din Bosnia şi Herţegovina.

S-a mai jucat în etapa a V-a partida SC Derby - Krka 85-75, iar celelalte confruntări sunt programate între Dubai Basketball – Partizan Belgrad şi KK Borac Čačak - FMP Belgrad.

În primele etape din grupa A, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 85-83 cu KK Krka Novo mesto, 77-81 cu Dubai Basketball, 80-87 cu KK Split.

În etapa a VI-a, U BT Cluj va juca tot pe teren propriu, cu KK Borac Čačak, în 8 noiembrie.

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri încrucişate, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

news.ro

