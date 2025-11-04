Începe CUPA EDU: a 6-a ediție a celei mai spetaculoase competiții de baschet dintre licee

CUPA EDU este organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și are drept sponsor principal ROMGAZ.

Pentru cel de-al patrulea an consecutiv, 24 de selecționate de liceu se înfruntă în cea mai spectaculoasă competiție organizată la nivel de București. Meciurile se desfășoară pe parcursul a aproape șase săptămâni, între 4 Noiembrie și 11 Decembrie.

Finala competiției va avea loc joi, 11 Decembrie, în cadrul Sălii Polivalente din incinta Campusului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, situată în Bd. Mărăști, Nr. 59, Sector 1, începând cu ora 16:00. Pe lângă spectacolul sportiv, spectatorii vor avea parte de un show întreșinut de DJ NASA, Tomi Marfă Vlad Flueraru, Challenge Arts și MC-ul competiției.

Competiția a adunat la start de-a lungul timpului, 40 de unități diferite. Câștigătorii edițiilor precedente au fost Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (2017), Colegiul Național „Spiru Haret” (2018), Colegiul Național „Cantemir Vodă” (2022 și 2023) și Liceul Teoretic „Traian” (2024). Dintre cele 40 de unități participante până în prezent „Cantemir Vodă” și „Spiru Haret” au reușit să bifeze toate cele șase ediții de până acum.

