Începe CUPA EDU: a 6-a ediție a celei mai spetaculoase competiții de baschet dintre licee

Alexandru Hațieganu
Competiția debutează astăzi și adună la start 24 de licee de stat și private din București. 

CUPA EDU este organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și are drept sponsor principal ROMGAZ.  

Pentru cel de-al patrulea an consecutiv, 24 de selecționate de liceu se înfruntă în cea mai spectaculoasă competiție organizată la nivel de București. Meciurile se desfășoară pe parcursul a aproape șase săptămâni, între 4 Noiembrie și 11 Decembrie.

Finala competiției va avea loc joi, 11 Decembrie, în cadrul Sălii Polivalente din incinta Campusului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, situată în Bd. Mărăști, Nr. 59, Sector 1, începând cu ora 16:00. Pe lângă spectacolul sportiv, spectatorii vor avea parte de un show întreșinut de DJ NASA, Tomi Marfă Vlad Flueraru, Challenge Arts și MC-ul competiției. 

Competiția a adunat la start de-a lungul timpului, 40 de unități diferite. Câștigătorii edițiilor precedente au fost Colegiul Național „Aurel Vlaicu” (2017), Colegiul Național „Spiru Haret” (2018), Colegiul Național „Cantemir Vodă” (2022 și 2023) și Liceul Teoretic „Traian” (2024). Dintre cele 40 de unități participante până în prezent „Cantemir Vodă” și „Spiru Haret” au reușit să bifeze toate cele șase ediții de până acum.

CUPA EDU este un parteneriat de succes cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Ca partener organizator, am încurajat și vom susține constant educația fizică și sportul în rândul elevilor. Credem, cu tărie, că sportul este o metodă eficientă de dezvoltare, care contribuie esențial la formarea unor caractere puternice și echilibrate în rândul tinerilor”, declară Laurențiu Oprea, Inspector Școlar din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Competiția este susținută pentru rolul său formator și de către sponsorul principal: „La ROMGAZ, ne bucurăm să susținem CUPA EDU, o platformă unde pasiunea pentru sport unește colectivele școlare și încurajează colaborarea, precum și dialogul cu partenerii instituționali. Sportul înseamnă fairplay, prietenie și spirit de echipă – piloni esențiali pentru o viață și o societate de succes.” declară Răzvan Popescu, C.E.O. ROMGAZ, Sponsor Principal al evenimentului.

Participanții CUPA EDU, Ediția 2025: 

Liceul Teoretic „TRAIAN” (🏆 2024), Liceu P.S. „MIRCEA ELIADE”, Colegiul Național „CANTEMIR VODĂ” (🏆 2022&2023), Colegiul Naţional „GRIGORE MOISIL”, Colegiul Naţional „AUREL VLAICU” (🏆 2017), Colegiul Naţional de Informatică „TUDOR VIANU”, Colegiul Naţional „ION CREANGĂ”, Colegiul Naţional „GHEORGHE LAZĂR”, American International School of Bucharest (AISB), OLGA GUDYNN INT'L SCHOOL (OGIS), CAMBRIDGE SCHOOL OF BUCHAREST (CSB), Colegiul Național „ION NECULCE”, C.N.B. „GEORGE COŞBUC”, Colegiul Naţional „MATEI BASARAB”, Liceul Teoretic „GEORGE CĂLINESCU”, Colegiul Național „MIHAI VITEAZUL”, DEUTSCHE SCHULLE BUKAREST (DSBU), Colegiul Național „SPIRU HARET” (C. 2018), Colegiul Național „IULIA HAŞDEU”, L.T. „DRAGOMIR HURMUZESCU”, CN „EMIL RACOVITA”, Colegiul German „GOETHE”, L.T. „EUGEN LOVINESCU”, C.T. „PETRU MAIOR”

Mai multe detalii pe www.cupaedu.ro, Instagram, facebook și YouTube.

