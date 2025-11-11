Amsterdam Rabobank, care are în componență doi dintre campionii olimpici la baschet 3x3 de la ediția Paris 2024, a cucerit FIBA 3x3 World Tour Bucharest, etapă din circuitul mondial. Evenimentul disputat în weekend la ParkLake Shopping Center a fost susținut de CS Rapid București și organizat cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov.

Baschet 3x3 la ParkLake



Amsterdam a învins în finală echipa sârbă Liman, scor 21-12. Worthy DeJong, omul care a decis în 2024 finala olimpică de la Paris cu o aruncare în ultima secundă, a fost numit MVP-ul turneului de la București. Olandezul a marcat 33 de puncte și a reușit 26 de recuperări de-a lungul turneului. Trofeul de MVP a fost prezentat de Vlad Andronescu, directorul general al CS Rapid București.



La prima participare la un eveniment World Tour, Știința București a încheiat pe locul 12 dintre cele 16 participante. În primul meci de pe tabloul principal Știința s-a duelat de la egal la egal cu Miami, echipa aflată pe locul trei în lume în acest moment, cedând la limită, 20-19, după ce a condus cu 19-18 când mai erau 12 secunde de joc. Echipa care a reprezentat România a părăsit competiția în faza grupelor, după un al doilea insucces cu Vienna, scor final 21-7.

