Campioana U BT Cluj a învins vineri, în deplasare, formaţia muntenegreană SC Derby, scor 95-82 (49-35), în etapa a VII-a din Grupa A a Ligii Adriatice. Este a patra victorie pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care a jucat partida la doar 48 de ore de la una pe teren propriu, în BKT EuroCup.

Succes cu emoții pentru U BT Cluj

Principalii marcatori ai partidei au fost Ilic 22 de puncte, Vuceljic 12 și Pavlicevic 10 pentru gazde, respectiv Miletic 18, Russell 17 și Richard 11 pentru U BT Cluj, care adună 10 puncte şi urcă temporar pe locul 2.

În etapa a VII-a mai sunt programate meciurile dintre KK Split - KK Borac Čačak, FMP Belgrad – Dubai Basketball şi Igokea – Partizan Belgrad.

În primele etape din grupa A, U BT Cluj a obţinut rezultatele: 85-83 cu KK Krka Novo Mesto, 77-81 cu Dubai Basketball, 80-87 cu KK Split, 106-84 cu Igokea şi 97-76 cu KK Borac Čačak.

Următoarea rundă programează pentru campioana României deplasarea pe terenul celor de la FMP Belgrad, în 22 noiembrie.

Sistemul din Liga Adriatică

Liga Adriatică (ABA League) a fost înfiinţată în 2001, cu scopul de a reuni echipe din spaţiul ex-iugoslav. În această stagiune are la start 18 echipe. Primele patru clasate în cele două grupe vor forma Top 8, cu punctele obţinute anterior şi cu meciuri încrucişate, pentru calificarea în sferturi, în care se va juca în sistemul ”cel mai bun din trei partide”.

Partizan Belgrad a câştigat cele mai multe trofee – 8.

Campioana României joacă şi în BKT EuroCup, a doua competiţie valorică a continentului, în care a atins faza sferturilor de finală în ultimele două sezoane.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (februarie 2026).

Sursa: News.ro

