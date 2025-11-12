Principalele marcatoare ale partidei au fost Pangalos 17 puncte, Akathiotou 13, pentru Cipru, respectiv Vîrjoghe 12, Armanu 11, Cătinean 10, Irimia 10, pentru România.

Tricolorele vor juca a doua partidă cu Polonia, tot în deplasare, în 15 noiembrie, iar a treia la Ploieşti, cu Slovacia, în 18 noiembrie. FRB a anunţat că la meciul România – Slovacia fanii vor avea acces gratuit.

În primul tur preliminar joacă 27 de echipe, împărţite în şase grupe de câte patru 4 formaţii şi o grupă de trei. Meciurile se joacă în noiembrie 2025 şi martie 2026.

Primele două clasate, plus trei echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica în turul 2, în care vor intra în competiţie şi Cehia, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Spania şi Turcia, participante la World Cup.

Va avea loc o nouă tragere la sorţi pentru cele şase grupe (17 echipe din turul I şi cele 7 repartizate direct în turul II), iar după jucarea meciurilor, în noiembrie 2026 şi februarie 2027, primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final.

Echipele eliminate în turul I vor intra automat în precalificările EuroBasket 2029.

Turneul final din 2027 va fi găzduit de Belgia, Finlanda, Lituania şi Suedia, care sunt calificate direct la turneul final şi vor juca separat, în grupa H, în aceleaşi ferestre cu preliminariile.

news.ro

