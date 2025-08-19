Dabone nu a împlinit încă 14 ani!

FC Barcelona Basquet l-a promovat la echipa de seniori pe Mohamed Dabone, un jucător care va împlini 14 ani pe 21 octombrie 2025. Acesta este originar din Burkina Faso, are o înălțime de 211 centimetri și o alonjă de 224 centimetri.

Jucătorul Barcelonei a făcut o figură frumoasă recent la NextGen EuroLeague Finals, competiție găzduită recent de Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), după ce fusese om de bază al echipei de juniori U18 a catalanilor. Împreună cu acesta, la prima echipă a Barcelonei a mai fost promovat definitiv centrul Sayon Keita (17 ani / 212 cm).



Este deja comparat cu Wembanyama și Antetokounmpo

Născut în Vestul Africii, într-o perioadă de conflict armat, o zonă cunoscută pentru colapsul administrației locale, fapt ce a făcut ca mai mulți sportivi să ajungă în Europa cu acte false, lui Dabone i se contestă vârsta, pe rețelele sociale apărând numeroase mesaje care îl acuză că este cu cel puțin trei ani mai mare decât datele din buletin.

Dacă e născut în 2011, acesta va fi eligibil pentru NBA Draft abia în 2030. Tânărul baschetbalist este comparat cu vedetele din NBA Victor Wembanyama (San Antonio Spurs / Franța) și Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks / Grecia), primind chiar porecla "Wemby Antetokounmpo".

