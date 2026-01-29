Stuttgart - Young Boys este partida din Europa League care are cel mai spectaculos debut din ultima etapă (a opta) a grupei unice. Toate meciurile sunt LIVE TEXT pe Sport.ro.

Două goluri în șapte minute în Stuttgart - Young Boys

Gruparea germană o conduce pe cea elvețiană cu 2-0 după doar șapte minute de joc! Stuttgart a deschis scorul în minutul șase prin Undav din pasa lui Assignon.

La doar un minut distanță, Undav a trecut la rolul de servant pentru Demirovic, care a făcut 2-0 pentru formația din Bundesliga.

Miza celor două echipe

La scorul acesta și ținând cont de situația din celelalte dueluri, la ora redactării știrii, Stuttgart ocupă locul opt cu 15 puncte, ultimul ce asigură calificarea directă în optimi.

Young Boys rămâne cu nouă puncte pe poziția a 24-a, ultima ce garantează prezența în play-off. Gruparea elvețiană riscă să fie eliminată din competiție.

