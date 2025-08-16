Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027.

În ciuda acestui rezultat, tricolorii sunt calificaţi din etapa trecută în turul I al preliminariilor europene.

Din păcate, meciul de la Szolnok a fost marcat de un incident care, în mod normal, n-are ce căuta pe o arenă sportivă. Pentru că fanii maghiari au huiduit copios imnul național al României, înainte de startul partidei.

Principalii marcatori ai partidei au fost Reuvers 25 puncte, Perl 16, Benke 12, pentru Ungaria, respectiv Căţe 14, Tohotan 10, Doculescu 9, pentru România.

Rezultatele anterioare ale României din grupa E:

*80-72 şi 79-66 cu Macedonia de Nord

*76-64 cu Ungaria

Tricolorii încheie precalificările cu 7 puncte, pe primul loc momentan. Ungaria e pe locul 2, cu 5, iar Macedonia de Nord pe 3, cu 3 puncte.

Potrivit news.ro, ultimul meci din grupă, Macedonia de Nord – Ungaria, din 20 august, va stabili clasamentul final şi parcursul primelor două clasate în preliminarii.

Ce urmează pentru naționala României?



Dacă câştigă grupa E a precalificărilor, România va juca în grupa B a preliminariilor (turul I), cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia, iar dacă va încheia pe locul 2 va fi în grupa G, cu Franţa, Finlanda şi Belgia.

După meciurile tur-retur primele trei clasate se califică în turul II al preliminariilor europene, prevăzut cu patru grupe a câte 6 echipe. Urmează tot meciuri tur-retur, între echipele din grupe care nu s-au întâlnit în primul tur, iar primele trei clasate, 12 echipe europene în total, se vor califica la turneul final al Cupei Mondiale din 2027. Aici, la startul competiției se vor afla 32 de reprezentative din întreaga lume.

Cupa Mondială din 2027 va avea loc în Qatar, între 27 august - 12 septembrie.

